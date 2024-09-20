Меня достаточно часто спрашивают, был ли у нас когда-то исторический шанс на достаточно быструю эволюцию как нации и государства – и поспособствовала бы этому украинизация или избрание украинских элит.

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Знаете, я в 17-18 лет работал в одной очень известной организации диссидентов, возглавлял их молодежку. И общался со всеми выдающимися украинскими деятелями того времени – с теми, чьими именами сейчас называют улицы.

И одновременно как историк работал в только что открытых тогда архивах КГБ и ЦК КПУ. Открытых, следует признать, очень ненадолго. И вот когда архивную лавочку быстро начали прикрывать, я с искренним негодованием спросил одного очень известного диссидента, тогда уже политического лидера независимой Украины: как вы это допускаете, почему не поднимаете волну сопротивления?!

Он мне ответил очень просто: "Мы тоже взглянули эти архивы. И когда пересмотрели документы за последние десятилетия (собственно, как мы сидели по Сандармохам), то поняли, что вся нынешняя политическая, культурная, творческая элита, рафинированные украинские патриоты на 90% были или сексотами, или работали агентами КГБ [а 10%, соответственно, сидели – А.Г.]. Алексей, это знание развалит Украину. Потому пусть закрывают архивы обратно".

Выводы делайте сами, были ли у нас шансы и какие...