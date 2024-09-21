Да, в НАТО новый генсек уже избран-назначен, так что Трамп должен быть в этом альянсе, например, президентом. Даже, возможно, почётным, но — с полномочиями.

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Он будет там идеальным руководителем. Заставит всех членов вкладывать гораздо больше денег в оборону. А главное — добавит блоку той самой непредсказуемости, которой ему так не хватает и которой очень боится путин. С НАТО при Трампе никто играться не будет.

(Ну а генсеку Рютте тогда пояснят, что он лишь секретарь у Трампа, хотя и генеральный).

Правда, для этого Трампу ещё нужно проиграть выборы в Америке, где всё зависит от Пенсильвании. Без голосов от неё у Харрис пока перевес в коллегии в 32 голоса (за счёт +7 от стабильных штатов, а также 25 от Мичигана и Висконсина) при 68 неопределённых, а с 19 голосами от Пенсильвании у неё будет перевес в 51 при 49 неопределённых, то есть она становится президентом, в противоположном же случае лучшие шансы в соответствующих штатах уже будут у Трампа.

Сейчас согласно большинству опросов у Харрис в решающей Пенсильвании (где есть, кстати, огромная польская диаспора) имеется перевес, что и открывает Трампу дорогу в НАТО. Нужно только НАТО это подсказать.