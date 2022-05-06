Победа приближается, подельники Путина сядут на скамью подсудимых, – Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что победа украинского государства над преступной путинской армией уже близко. Это означает, что вскоре все подельники российского диктатора Владимира Путина окажутся за решеткой за военные преступления.

С таким заявление Кислица выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных наций относительно войны в Украине, написал он своей странице в Twitter в четверг, 5 мая.

"Победа над российской армией приближается день ото дня, как приближается время, когда путинские подельники сядут на скамью подсудимых за военные преступления и преступления против человечности", – написал он.

Поспред напомнил о судебном процессе двадцатилетней давности в Международном трибунале в Гааге против экс-президента Сербии Слободана Милошевича. Его обвиняли в преступлениях против человечности. Кислица намекнул, что Путина и его пособников ждет такая же участь.

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"Наказание близко. Милошевич не будет долго оставаться одиноким", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, предлагающую безотлагательно создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений Российской Федерации в Украине.