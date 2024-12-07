'Чернигов взяли в заложники': и.о. черниговского городского головы заявил, что его заставили подать заявление на увольнение

И.о. городского головы Александр Ломако написал заявление на увольнение из-за давления со стороны высшего руководства. Он поблагодарил громаду города за доверие. Об этом он заявил в своем обращении, которое опубликовал на странице фейсбук.

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По словам Ломако, чиновники из военных администраций по указанию Офиса взяли областной центр в заложники и пригрозили создать хаос, если он не уйдет с избранной должности.

"Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчетов с подрядчиками, которые работают на восстановление города, остановка питания в заведениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другого!" – написал и.о. городского головы г. Чернигов.

Сегодня, 7 декабря, в День местного самоуправления, и.о. главы города подал заявление на увольнение, чтобы "освободить город от осады".

"Я не могу представить, чтобы ребенка в садике не накормили, чтобы больному не оказали помощь, а защитник остался без нашей поддержки, потому что это часть чьей-то политики".

... Спасибо громаде за постоянное доверие! Я чувствовал и буду чувствовать его каждый день.

Покидаю должность с бюджетом на 2025 год, теплом и светом в домах, программами защиты и восстановления, приличными темпами восстановления города и рекордной помощью для Вооруженных сил. Продолжу работать и бороться. Против негодяев и за лучшее будущее для Чернигова", – говорит Александр Ломако.

Он напомнил, как два года назад суд отстранил от занимаемой должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко "под придуманным предлогом".

"Чего мы только не видели за эти несколько лет войны.

Чтобы не пустить на сессию представителей громады, их снимали с поездов, закрывали в больницах, задерживали на блокпостах… минировали сессионный зал, угрожали увольнением и уголовными делами, врывались в зал ряженые в форму ТЦК и силой забирали депутатов, устраивали информационные атаки в своих грязных телеграм-каналах, терроризировали телефонными угрозами родных и близких… Только за последнее время в горсовете было свыше 40 обысков. Если добавить структурные подразделения и коммунальные предприятия – будет больше ста.

Традиционно перед каждой сессией дается команда "фас", и ко мне домой на рассвете врываются силовики. У меня риторический вопрос к центральной власти: скажите, это уже окончательное торжество демократии или нет?" – написал и.о. городского головы Чернигова.

Ломако также заявил, что из-за действий главы военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, блокировалось сооружение оборонных сооружений возле города и другое.

"По причине действия главы военной администрации, который, по сути, является лишь исполнителем задач сверху, в городе был остановлен общественный транспорт. Город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона. Блокировалось сооружение оборонных сооружений возле Чернигова. Выделенная нами с громадой помощь Вооруженным силам на миллионы месяцами лежала на складах. Месяцами не решались земельные вопросы предпринимателей Чернигова. Восстановление поврежденного ракетными обстрелами города было заторможено. Потому что клерку во главе военной администрации было указание сверху ничего не подписывать", – говорит Александр Ломако.

По словам и.о. мэра, о ситуации в Чернигове он также рассказывал на встрече с послами стран Большой семерки.

"Продолжу работать и бороться. Против негодяев и за лучшее будущее для Чернигова. ...Как бы трудно сейчас ни было, знаем: самые темные времена – перед рассветом. И этот рассвет мы с вами встретим вместе. Слава герою Чернигову! Слава Украине!" – завершил обращение к черниговцам Александр Ломако.