То, что 7 ноября (если по новому стилю) получилось у троцкого (если не считать довольно пассивного в тот день ленина) в 1917 году (кстати, как и этот год, — году Змеи), это самый точный аналог того, что вышло 5 ноября у Трампа в 2024-м, просто с противоположным знаком, ибо тогда было справа налево, а сейчас — слева направо,

Видео дня

Но то, чего мы современники, больше и значительнее. Ведь США сегодня это немного не то, чем была россия век с лишним назад.

И важно не только, сколько именно лет Штатами будут командовать Трамп, Маск и Вэнс. Более важно, что в любой момент будущего всегда возможен рецидив, ибо никакая стабильность Америке теперь не грозит.

Человечество ещё не всё осознало. Даже после посягательств новой американской администрации не только на своё собственное глубинное государство, причём в каких-то апокалиптических масштабах, но ещё и одновременно на Канаду, Гренландию (то есть Данию) и Панаму — Вэнса в Мюнхене всё равно слушали широко раскрыв изумлённые рты.

Старенькая глупенькая бабушка Европа ещё не пришла в себя. Мировую контрреволюцию она не ждала. В Старый Свет пришёл Новый Свет.