Преимущество Харрис в пересчёте на голоса в коллегии выборщиков от НЕ колеблющихся штатов составляет 226:219, и, если добавить к этому последние (от 27 сентября) данные Bloomberg по колеблющимся, имеем следующее.

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Из 7 шатких штатов Харрис опережает Трампа во всех, кроме Джорджии, где пока что ничья, что даёт ей 77 голосов в коллегии и всего 303 против 219 при неопределённых 16.

Если же не учитывать ещё и Северную Каролину, где опережение Харрис меньше статистической погрешности, остальные 5 ключевых штатов дают ей 61 голос в коллегии и всего, таким образом, 287 против 219 у Трампа при неопределённых 32.

То есть даже если и ничейная Джорджия, и Северная Каролина, где перевес Харрис незначителен (лишь 2 процентных пункта), проголосуют за Трампа, Харрис всё равно будет впереди — 287:251 даже в этом худшем для неё случае.

Так что для победы 5 ноября — в предположении, что эти данные соответствуют действительности, — Харрис достаточно сохранить имеющееся преимущество и при этом мобилизовать свой электорат не хуже Трампа.