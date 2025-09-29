'Плохо состарился?' Сибига потроллил Сийярто по поводу 'фейка' с венгерскими дронами

Украину будет интересовать мнение венгерских властей относительно нашего суверенитета и независимости, когда Будапешт избавится от зависимости от энергоносителей из России. Сейчас же заявления премьер-министра Виктора Орбана свидетельствуют о его "отравлении роспропагандой".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. На своей странице в X (Twitter) он прокомментировал последние противоречивые оправдания Орбана о нарушении нашего воздушного пространства венгерскими беспилотниками.

Глава МИД обратил внимание на то, что сначала в Будапеште отрицали инцидент с дронами. Позже глава венгерского правительства признался: мол, без разницы, пролетели или нет БПЛА над Украиной, если "Украина не является независимым суверенным государством".

"Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?" – обратился Сибига к министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который упорно отвергал нарушение границ.

Сибига продолжил и указал на "плохую новость". Она заключается в том, что Орбан "и в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой".

"Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно отмечали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", – подчеркнул глава МИД.

Виктор Орбан резко высказался об Украине

Реакция Андрея Сибиги касалась скандальных высказываний, которые Виктор Орбан сделал недавно в интервью местному телеканалу.

"Ну пролетели два-три-четыре венгерских дрона или не пролетели – это не проблема. Допустим, на несколько метров залетели туда, и что?" – цинично спрашивал премьер-министр Венгрии.

Ситуацию он пытался "оправдать" не менее цинично. "Украина не является независимым суверенным государством, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто суверенная. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина закроется. Не этим нужно заниматься", – утверждал политик.

Что предшествовало

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения госграницы со стороны Венгрии. БПЛА летали над Закарпатской областью и, вероятно, проводили разведку территории.

Владимир Зеленский обнародовал эту информацию, после чего на него набросился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, дерзко обвинив президента в "безумии".

"Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений. Теперь он начинает видеть то, чего нет", – заявлял Сийярто.

Сибига тогда ответил коллеге из Венгрии: "Мы начинаем видеть многое, Питер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, его роль кремлевского лакея. Ни одно количество ваших нападок на нашего президента не изменит того, что мы – и все остальные – видим".

Как писал OBOZ.UA, 26 сентября украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что наши военнослужащие будут реагировать в случае, если у границы с Венгрией снова покажуться "неизвестные" беспилотники. Они будут сбиты без всякого предупреждения – так же, как сбиваются российские БПЛА.

