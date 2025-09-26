'Лицемерие и деградация': Сибига резко ответил Сийярто после его выпада в адрес Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, который оскорбил президента Владимира Зеленского после сообщения последнего о венгерских БПЛА-разведчиках над нашими приграничными территориями. Украинский дипломат заявил о "моральной деградации" правительства Венгрии.

Также глава МИД намекнул, что официальный Будапешт пытается выслужиться перед Москвой. Об этом говорится в сообщении Сибиги на платформе X (Twitter).

26 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства сделал репост грубого комментария Сийярто. Последний писал: "Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений. Теперь он начинает видеть то, чего нет".

Сибига возразил коллеге. "Мы начинаем видеть многое, Питер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, его роль кремлевского лакея. Никакое количество ваших нападок на нашего президента не изменит того, что мы – и все другие – видим", – заявил украинский министр.

Что стало причиной ссоры

26 сентября на совещании с военным руководством президент Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации на передовой, а также о том, что над нашими приграничными районами были зафиксированы беспилотники, которые, вероятно, принадлежат Венгрии.

Дроны могли проводить разведку (среди прочего – объектов украинской оборонной промышленности).

Президент обнародовал эту информацию, а также поручил военным проверить все имеющиеся данные об этом случае.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не замедлил с реакцией: именно тогда он дерзко обвинил Зеленского в "безумии".

Как ранее писал OBOZ.UA, Евросоюз разрабатывает план использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Киев вернет этот заем только после получения компенсации от России за ущерб, нанесенный во время войны. По данным СМИ, в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии.

