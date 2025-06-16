'Плевок в попытке остановить войну': Зеленский резко отреагировал на обстрел Россией Кременчуга

В результате комбинированного удара России по Кременчугу, пострадала энергетическая инфраструктура города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел "плевком" в попытках международного сообщества остановить войну.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении. Он резко раскритиковал очередной акт российской агрессии, назвав его "абсолютно подлым" и "циничным".

"Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры – энергетической инфраструктуры. Россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические. Также были и дроны – иранские "шахэды", чтобы усложнить защиту для нашей ПВО", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такой шаг России – это демонстративное игнорирование международных усилий, направленных на завершение войны, особенно после дипломатических призывов от Соединенных Штатов относительно сдержанности в ответ на удары по российским энергетическим объектам.

"Это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и помочь своим сообщникам в Тегеране", – сказал президент.

Зеленский отметил, что война, которую развязала Россия, ежедневно уносит жизни украинцев – в Харьковской, Донецкой, Херсонской, Сумской и других прифронтовых регионах. И это могло бы прекратиться раньше, если бы мир не велся на российские манипуляции, а реагировал жестко и принципиально.

"Каждую ночь – российские удары. Каждый день мы теряем жизни наших людей. Эта война давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь", – резюмировал лидер страны.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украиныобратились к миру из-за продолжения жестоких российских обстрелов. Последний воздушный удар был направлен, в частности, на город Кременчуг Полтавской области: россияне устроили там "ночь ужаса", атаковав энергетику и сельскохозяйственную инфраструктуру.

До этого, ночью 15 июня российская террористическая армия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Полтавской области. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты различных типов. В Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

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