Борьба Венгрии за наше Закарпатье – тема не новая. Но сейчас она приобрела самый острый и опасный характер. Потому что если раньше об "исконных венгерских землях" Закарпатья говорили только правые радикалы, то сейчас это озвучивают власти Венгрии.

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Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що 29 травня 2020 року міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сіятро заявили про домовленість щодо створення "Угорського району" на базі Берегівського району Закарпаття. Тоді вперше офіційна влада Угорщини почала реалізацію програми праворадикальної партії "ЙОББІК", яка активно пропагувала проект створення "Угорського Закарпаття". З часом ФІДЕС Орбана, втрачаючи популярність серед виборців, тишком нишком перебрав радикальні вимоги "ЙОББІКА" щодо нашого Закарпаття до своєї політичної риторики та діяльності. І от вже через 4 роки після вимог щодо "УГОРСЬКОГО РАЙОНУ" на базі Берегівського району появилися 11 вимог Орбана, точніше проект створення "УГОРСЬКОГО ЗАКАРПАТТЯ".

Найсумніше, щоб не сказати найтрагічніше, це толерантно кажучи НЕАДЕКВАТНА оцінка 11 вимог Орбана урядовцями та владними експертами України.

До прикладу, читаємо як радіє наше наївне експертне середовище тому, що влада Угорщина у пункті 10 "відмовляється від вимог культурної автономії". Проте правда полягає в тому, що аналіз УСІХ вимог, а особливо пункту 11 про призупинення дії низки законів України на території Закарпаття та забезпечення угорської меншини права на представництво в парламенті прямо вказують на зміну стратегії від "культурної автономії" до "НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ", тобто того "УГОРСЬКОГО ЗАКАРПАТТЯ", що у свій час вимагала сумновідома (за оцінками експертів ксенофобська і антисемітська) партія ЙОББІК.

Цілком очевидно, що за вчорашнім приїздом Орбана із його турботою про "мир для України" та "конгеніальним ходом" нашої влади залучити до переговорів знаного фахівця з угорської політики Сергія Реброва, стирчать уші того ж таки плану МИРНОГО ЗАХОПЛЕННЯ нашого ЗАКАРПАТТЯ.

Спеціально для віце-премʼєрки Стефанішиної та всіх прихильників проєкту входження України до Європейського Союзу через утворення УГОРСЬКОГО ЗАКАРПАТТЯ зауважу:

– в часи табачника-медведчука вже розігрувався подібний сценарій про рух України до ЄС РАЗОМ із росією;

– стаття 2 Конституції визначає Україну "УНІТАРНОЮ ДЕРЖАВОЮ. Тому щоб узаконити "Угорську автономію" необхідно внести зміни до Основного Закону;

– стаття 10 Конституції визначає, що в Україні є лише державна мова і мова національних меншин. Отож введення РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ неконституційне – доведено рішення Конституційного суду щодо так званого мовного закону Ківалова.

– Конституція та чинне законодавство не передбачає виборчих привілей за етнічною ознакою, зокрема дивись 24, 70, 76 …та інші статті.

І найголовніше:

мусимо знати і не забувати, що на шляху до омріяного членства в Європейському Союзі ми не повинні втратити нашу НЕЗАЛЕЖНУ і СУВЕРЕННУ УКРАЇНУ.