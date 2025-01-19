Писториус заявил, что Украина, несмотря на войну, 'современнее, чем некоторые в Европе'

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что несмотря на полномасштабную войну Украине удается быть "современнее, чем некоторые страны Европы". Такое впечатление у него сложилось после недавнего визита в Киев.

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При этом Писториус подчеркнул, что в Украине чувствуется некая неопределенность. Об этом глава немецкого оборонного ведомства рассказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

По его словам, накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Украине "чувствуется нервозность и неопределенность". Писториус отметил, что страна должна преодолеть серьезные вызовы, в частности, в вопросе мобилизация солдат после трех лет войны.

Тем не менее немецкого министра поразило то, что, несмотря на борьбу с российскими оккупантами, Украине удается быть "современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы". Он выделил в качестве примера диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

В то же время Писториус отметил, что не смотря на оккупацию около 20% украинской территории, Россия "не получила больше" и понесла значительные потери в собственной армии.

Напомним, Писториус заявил, что правительство Германии намерено создавать в Украине совместные предприятия в оборонной отрасли. Для оборонных предприятий ФРГ в Украине "есть много возможностей для сотрудничества".

Ранее сообщалост, что в Германии уходит с должности канцлер Олаф Шольц. Так что министерского портфеля может лишиться и Борис Писториус. Но, по его словам, вне зависимости от того, кто возглавит правительство ФРГ, немецкая поддержка Украины останется мощной.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространили фото, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы убегает от федерального канцлера Олафа Шольца. Ряд СМИ, в том числе кремлевские пропагандисты, заявили, что глава дипломатического ведомства "сбежала", так как Шольц отказался помогать Украине.

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