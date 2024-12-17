Писториус заявил, что Германия готова помочь с миротворцами в Украине, но есть нюанс

Германия не исключает, что в будущем может помочь c миротворцами в Украине. Берлин считает, что будет играть "определенную роль в обеспечении будущего соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня".

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Однако участие Германии в международной миротворческой миссии в Украине там считают возможным только при согласии России. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет Reuters.

После предъявленного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом требования к Европе взять на себя больше ответственности за безопасность на континенте и завершение российско-украинской войны в европейских столицах началось обсуждение возможной отправки международной миротворческой миссии в Украину для обеспечения соблюдения потенциального соглашения о прекращении огня между Украиной.

По словам Писториуса, не исключено, что к участию в этом присоединится и Германия, крупнейшая экономика Европы. Впрочем, уверен глава немецкого оборонного ведомства, пока рано говорить о том, как могут выглядеть такие миротворческие силы.

Писториус считает, что принятие решения о каком-либо присутствии западных войск на территории Украины преждевременно, ведь до сих пор нет ни переговоров, ни прекращения огня.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально Организация Объединенных Наций и Европейский Союз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы играла бы здесь определенную роль", – заявил министр обороны Германии журналистам.

Писториус добавил, что пока не может сказать, как именно будет реализована эта роль: ее будут определять модальности и условия прекращения огня, а также потенциальный мандат для миротворческих сил. Его, подчеркнул глава германского оборонного ведомства, должна одобрить как Украина, так и страна-агрессор Россия.

"Из сказанного мною вы можете увидеть, что вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. И поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что размещение миротворцев в Украине будет обсуждено на саммите ЕС. Эту идею предложил и активно отстаивает президент Франции Эммануэль Макрон.