Петиция о лишении Тищенко депутатских полномочий за день набрала необходимое количество голосов: что это значит

Петиция на сайте Верховной Рады о лишении депутатских полномочий Николая Тищенко собрала необходимые 25 тысяч подписей. Этого достаточно для рассмотрения обращения.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента. По состоянию на 1:30 26 июня петицию подписали 25836 граждан.

Инициаторы петиции подчеркнули, что Тищенко следует лишить депутатских полномочий из-за "аморального обращения, рейдерства, рэкета, злоупотребления служебным положением и превышения полномочий".

В петиции также отмечается, что Николай Тищенко "существенно вредит работе парламента", а его действия наносят ущерб имиджу Украины.

Следует отметить, что первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Сергей Евтушок в комментарии украинским СМИ заявил, что в данный момент невозможно лишить Тищенко депутатских полномочий из-за того, что его избрали в одномандатном избирательном округе. Отозвать депутата можно только в случае его смерти, написания им заявления или если он был избран по многомандатному округу и подал заявление о выходе из фракции.

Напомним, 25 июня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко, подозреваемого в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Его отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В ГБР сообщили, что нардеп подозревается в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Обыски провели также у помощницы Тищенко. В настоящее время нардепу грозит до 5 лет заключения. В то же время, следствие не исключает, что в процессе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства и быть объявлены дополнительные подозрения в уголовном производстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 июня Тищенко посетили детективы ГБР и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

– Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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