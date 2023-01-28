26 января 2023 г. российская террористическая армия вновь нанесла массированный ракетный удар по мирным украинским городам. Запущено 55 баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Фактически это были ракеты морского и воздушного базирования Х-101, Х-505, Х-47 "Кинжал", Х-59, "Калибр". Их запускали с кораблей-ракетоносцев морского базирования и самолетов Ту-95, Су-35 и МИГ-31К. Из 55 выпущенных российских ракет 47 уничтожили украинские системы противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, три из четырех ракет Х-59 не достигли цели. Из 55 выпущенных российских ракет, 20 были нацелены на столицу Украины. Все 20 были уничтожены вокруг и над Киевом.

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В ночь перед ракетным обстрелом всей территории Украины российская сторона произвела запуск 24 беспилотников иранского производства "ШАХЕД-136" по украинским стратегическим энергетическим объектам. Все 24 беспилотника были сбиты украинскими ПРО и ПВО. Похоже, Москва снова воспользовалась "обычной" практикой, когда отправила дешевые, но очень смертоносные иранские беспилотники для разведки украинских позиций и обнаружения украинских подразделений противоракетной и противовоздушной обороны. 15 иранских беспилотников должны были нанести удар по объектам гражданской энергетики в Киеве, но были уничтожены.

Только за последние сутки российская армия нанесла 37 авиационных и 10 ракетных ударов по гражданской украинской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Также армия неандертальцев произвела 97 выстрелов из многоствольных реактивных установок по жилым кварталам города Херсона.

Что касается гиперзвуковых ракет, которые практически невозможно сбить, то эти ракеты Х-47М2 были приняты на вооружение военно-космических сил РФ в 2018 году. Они запускаются со сверхзвукового истребителя МИГ-31К и имеют скорость до 14,5 тыс. километров, в десять раз превышающей скорость звука. Ракета этого типа считается аэробаллистической. МИГ-31К на сверхзвуковой скорости запускает Х-47М2 с высоты 12-15 километров максимально высоко над плотными слоями атмосферы, что позволяет столь сильно увеличить скорость этой ракеты. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" также могут запускаться со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Миг-31К может нести одну ракету, а Ту-22М3 - несколько (четыре). Максимальная дальность полета ракет на МИГ-31К составляет 2 тысячи километров, а на Ту-22М3 до 3 тыс. км. Наибольшей скорости ракета достигает на высоте 20 километров.

Можно констатировать, что точность украинских систем ПРО и ПВО сейчас повысилась. Она уже достигла 87% поражения российских ракет, которые должны были уничтожить всю энергетическую инфраструктуру. Западные союзники уже отправили в Украину очень совершенные системы ПРО норвежского производства "NASAMS", новые и очень эффективные немецкие ЗРК "IRIS-T", немецкие "Гепард", ЗРК "Эвенджер" (8 систем одобрены на встрече в Рамштайне). Вскоре Украина получит комплексы ПРО "Патриот" и более новые комплекты "Стингер", французские комплексы ПРО "Кротале", итальянские ЗРК "Аспид", франко-итальянские комплексы ПРО "САМП-Т". Модернизированные комплексы "САМП-Т" и "Патриот" могли бы в ряде случаев сбивать даже российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Кроме того, в Украине до сих пор имеются ПРО советского производства "С-200" и "С-300", а также ЗРК советских времен "Бук".

В интервью журналисту Sky News президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос, можно ли прекратить войну в Украине путем мирных переговоров с Путиным, заявил, что такой вариант его совершенно не интересует. Ему неинтересно встречаться и неинтересно разговаривать. Глава Украинского государства подчеркнул, что после военного вторжения Путин для него никто, он живёт в своем информационном мире и не очень понимает, что происходит на полях войны. На востоке Украины Россия имеет огромное количество жертв и потерянных жизней своих солдат, но Москву это не беспокоит. Они не считают потери, и это факт. А мы их считаем. В ответ на это заявление пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что помнит обещания, с которыми Зеленский был избран президентом, обвиняя главу Украинского государства в невыполнении Минских соглашений и подготовке к войне.

Похоже, Песков "забыл", что спецпредставитель Путина по вопросам Донбасса Козак вёл переговоры с главой администрации президента Украины Ермаком и дипломатическими советниками канцлера Германии и президента Франции о деталях решения вопроса мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса меньше чем за неделю до войны. Но через несколько дней во время встречи Путина со своим политическим окружением он заявил о необходимости военной интервенции России на Донбассе и выходе РФ из Минских соглашений, что российская сторона и сделала на следующий день. И уже через день российская оккупационная армия начала широкомасштабную агрессию и войну против Украины.

То, что сказал Песков, не говоря уже о вечно пьяном Медведеве, который очнулся после выпитой водки и попытался дать какой-то анализ интервью украинского президента, показывает, что путинские марионетки хотят до конца защищать своего босса в то время, когда европейские институтуции принияли решение о том, что Путин и Лукашенко должны лично ответить перед Международным трибуналом за преступления агрессии против Украины. При этом Медведева там тоже обязательно будут судить за призывы к войне и употреблению ядерного оружия, как и Пескова - главного кремлёвского пропагандиста необходимости ведения войны против Украины. Они ещё не осознают, что их могут осудить к пожизненному заключению, и тогда уж точно во время суда не поддержат Путина своими показаниями, а будут защищаться изо всех сил, чтобы не оказаться в Гаагской тюрьме на всю оставшуюся жизнь.