Прошли два года и сто семьдесят дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что российская армия продолжает продвижение на покровском направлении и чуть севернее Часова Яра. А вот на подступах к Торецку сегодня заметных продвижений россиян - не зафиксировано.

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В целом, про это продвижение (во всяком случае, судя по картам ISW) нельзя сказать, что оно идет в полтора раза быстрее, чем до Курской операции ВСУ. Хотя сегодня на заседании Совбеза Путин утверждал именно это.

Такое его заявление было больше похоже на хорошую мину при плохой игре, а не на объективную оценку ситуации. Хотя, с другой стороны, если наступление, не смотря на Курскую операцию, все-таки худо-бедно продолжается, значит у россиян не все так плохо, верно?

Еще Путин сообщил, что после вторжения ВСУ на территорию России количество россиян, желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросло вдвое. Так это или нет - судить трудно. Но, поскольку в этом уравнении нам неизвестны практически все его члены, то говорить о том, что некая неизвестная величина выросла в два раза - это все равно, что не сказать ничего.

На этом же заседании Путин потребовал от силовиков вытеснить противника обратно на территорию Украины. И при этом сообщил: "…судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить?"

Таким образом, можно сказать о первых результатах Курской операции ВСУ: теперь уже Путин (как когда—то Зеленский) отказывается от каких-либо переговоров с Украиной. При этом, по злой иронии судьбы, он фактически слово в слово повторяет ту же самую аргументацию, которую раньше использовал для своего отказа от переговоров Зеленский.

С сегодняшнего дня можно уже без всякой натяжки говорить, что Россия не хочет вести переговоры. Раньше это был риторический прием украинских пропагандистов ("А с чего вы взяли, что Росссия хочет переговоров?") Причем на фоне миролюбивой риторики Кремля смотрелся этот прием слабо и неубедительно.

Но с сегодняшнего дня это непреложный факт в виде прямой речи Путина. И, следовательно, к теме необходимости переговоров можно будет вернуться лишь после того, как Путин столь же недвусмысленно и четко заявит обратное. Иначе это будет просто жест в пустоту.

Впрочем, Путин легко может хоть завтра заявить, что "он всегда выступал за переговоры": у него это как высморкаться. Нам ли не знать этого человека, слово которого тверже камня… Но, в любом случае, до того, как он не сделал этого своего обратного сальто, говорить о переговорах не имеет смысла.

Зеленский провел заседание, на котором Сырский сообщил, что к сегодняшнему дню ВСУ контролируют около 1000 кв. км Курской области. Даже если он слегка преувеличил, то все равно масштабы наступления - впечатляют. Кроме этого, Зеленский дал указание украинским дипломатам обратиться к западным партнерам Украины с просьбой разрешить неограниченное использование дальнобойного оружия по российской территории.

Западные аналитики ломают голову на целями Курской операции ВСУ. На сегодняшний день они не придумали ничего, кроме того, что эта операция нацелена на улучшение переговорных позиций Украины и на то, что путинские генералы перебросят часть своих войск с фронта в Курскую область и, тем самым, российское наступление в Донецкой области (при?)остановится.

Пока обе эти цели не достигнуты. Но также нет никаких доказательств тому, что они вообще являются реальными целями этой операции. Ведь это не более, чем догадки экспертов.

Я же считаю, что такая масштабная акция предполагает более амбициозные цели. Фактически, Зеленский играет ва-банк. Поэтому такого рода тактические цели не могут быть оправданием тех рисков, которые порождает эта операция. Я все-таки жду какого-то нестандартного продолжения. Не может такого быть, чтобы то что уже случилось - это был весь замысел.

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