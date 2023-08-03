Миру нужен мир на принципах международного права, а не на условиях Кремля

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Российская Федерация начала войну против Украины с целью уничтожения ее государственности и субъектности в международных отношениях. Украина просто должна была стать еще одним порабощенным членом колониальной федерации во главе с Москвой. Военные неудачи российской оккупационной армии немного сбили слишком амбициозные аппетиты Кремля полакомиться чужой территорией. Между тем Владимир Путин надеется в оборонных битвах на территории Украины удержать часть захваченных территорий и легализовать аннексию. Поэтому достичь мира с Россией сейчас путем прямых переговоров невозможно, нужна всеобъемлющая военная поддержка Украины свободным и демократическим миром, чтобы поскорее закончить войну.

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Експрезидент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії закликав представників Республіканської партії в Конгресі припинити підтримувати надання додаткової військової допомоги Україні.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що українська армія зупинилася і не має сили звільнити окуповану росіянами територію, тож треба сідати за стіл переговорів.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач поширив відео із заявами глави МЗС країни Сійярто, що нібито в ЄС готуються до довготривалої війни в Україні.

Але усі ми свідки, що у Москви немає жодної готовності вести реальні переговори з Києвом – тобто на принципах діючого міжнародного права. Росія продовжує масовані ракетні обстріли українських міст та критичної інфраструктури. Москва хоче послабити підтримку західного світу України й розірвати відносини Києва з його союзниками – США та країнами Європейського Союзу. Кремль намагається постійно вносити розкол в антипутінську коаліцію, використовуючи офіційний Будапешт та агентів політичного впливу у низці європейських країн та США. Москва поширює дезінформацію про проблеми української армії, конфлікти у вищому військово-політичному керівництві, виснаження ресурсів та неможливість проведення подальших наступальних дій.

Насправді Кремль бажає замороження бойових дій в Україні та проведення переговорів з Києвом на російських умовах, щоб відновити боєздатність своєї армії і через деякий час знову продовжити війну проти українців. Переговори з Росією в даний час тільки заохотять Москву на подальшу агресію та поставлять Україну в гірше становище. Це спровокує чергову ще кривавішу війну тільки через наступні декілька років.

Країни Заходу мають дотримуватись обіцянки про підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Першочерговою метою міжнародної спільноти має бути вимагання виведення російських військ з усіх окупованих територій України і скасування будь-яких територіальних "сірих зон".

Захист територій країн ЄС та НАТО починається на українському кордоні з Росією. Стало очевидним, що Москва розуміє тільки позицію сили та залізні аргументи зброї. Тому необхідна всеохоплююча воєнна підтримка України із надання новітніх зразків озброєння та сучасної авіації. Утримання від надання країнами НАТО Україні новітньої зброї тільки покаже Путіну і всім його потенційним наслідувачам у всьому світі, що покарання за агресію можна уникнути. Тоді наступними цілями можуть стати Молдова чи країни Балтії.

Поки Росія не увійде в сучасну епоху і не стане реально постімперською державою, мир у Європі буде недосяжним. Найкращий спосіб прискорити цей процес — швидше забезпечити перемогу України у війні проти Росії. А для цього потрібно чимало додаткових новітніх озброєнь. Багато з них Україна вже отримала. Але їх рівно стільки, щоб військово не програти Росії. Для того, щоб вигнати російські війська з України потрібно куди більше сучасної зброї. Шкода, що хтось в західних країнах намагається гратися з процесом постачання озброєнь Україні, щоб їх Київ, випадково, не отримав стільки, що дасть можливість вимести з української території усіх російських окупантів.

"Чи достатньо допомоги світу для України? Я вам скажу так: якби війна закінчилась, то було б достатньо. Поки ж іде війна, то нічого не може бути достатньо. Це говорить про те, що чогось не вистачає. Допомога – це ж не тільки зброя, це й інформаційна підтримка, гуманітарна допомога", – заявив Глава Української держави.

"І дуже важливо, аби Україна перемогла. Щоб у світу було розуміння й емоційне відчуття, що він не просто так допомагав. Це важливо, аби вижило населення України, і Україна захистила світові і європейські цінності, що поки у людей світу є фактор об'єднання, є шанс на відновлення миру і що не буде Третьої світової війни", – наголосив Володимир Зеленський.

Ми всі повинні розуміти, що світові потрібен мир на принципах міжнародного права, а не на умовах Кремля.