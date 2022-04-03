Перед нападением РФ Шольц советовал Зеленскому отказаться от курса в НАТО и объявить о нейтралитете – WSJ

Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале, еще до полномасштабного вторжения России, призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от перспектив членства в НАТО. По его мнению, это якобы могло помочь избежать наступления.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Также Шольц настаивал на необходимости объявить Киеву нейтралитет.

"Шольц 19 февраля в Мюнхене сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих стремлений в НАТО и объявить нейтралитет в контексте более широкого соглашения между Западом и Россией о европейской безопасности", – пишет газета.

Отмечается, что данное соглашение должны были подписать Путин и Байден.

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Зеленский ответил Шольцу, что президенту РФ доверять нельзя. Также он напомнил, что большинство украинцев выступают за присоединение к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл детали переговоров с немецкими политиками в первый день полномасштабного вторжения России 24 февраля. В частности, он вспомнил разговор с министром финансов, который считал, что Украине "оставалось несколько часов".

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