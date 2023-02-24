Блог | Сергей Климовский: Пекин хочет, чтобы ВСУ зашли на территорию РФ

Дни после 20 февраля – девятой годовщины начала российско-украинской войны, стали периодом, который можно назвать процессом раскрытия планов и военных карт. Завершится этот процесс на рубеже февраля – марта обсуждением в ООН условий прекращения войны, которые озвучит Украина, и предложений других стран по реформированию ООН. Ход его позволяет сделать некоторые выводы и предположения.

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Прежде всего, неожиданный визит Байдена в Киев не только блестяще обнулил имперские амбиции Москвы, но и окончательно поставил её перед выбором одного из двух вариантов, которые США предлагают ей. Первый предполагает безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины самой Москвой и проведение затем международной конференции по гарантиям безопасности для Украины. Второй вариант – Вооружённые силы Украины, используя вооружение НАТО, изгоняют войска РФ и выходят на границы 2013 г. В случае, если после этого Москва прекращает боевые действия, то проводится международная конференция по безопасности, где рассматриваются вопросы о репарациях с РФ и т.д.

Первый вариант США предложили РФ весной 2022 г., но поскольку Москва его отвергла, то Вашингтон с осени после Изюмско-Балакейской операции ВСУ стал регулярно озвучивать второй вариант. Совещание 55 стран в Рамштайне 14-15 февраля, Мюнхенская конференция по безопасности 17-19 февраля и выступление Байдена в Киеве 20 февраля, где он пообещал более 700 танков Украине и другие полезные вещи, показали – в США готовы к реализации второго сценария весной или летом этого года. Дату определит генерал Залужный по степени готовности армии. Встречу Джо Байдена с Анджеем Дудой и совещание в Варшаве лидеров стран Бухарестской девятки можно назвать сверкой планов перед наступлением. Интересно, что Венгрию на нём представлял не премьер-министр Виктор Орбан, а президент Каталин Новак.

Ставшие привычными заявления Байдена, премьер-министров Великобритании, лидеров стран ЕС, Канады и Австралии, о том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, означают только одно – до полного изгнания войск РФ. Так как Кремль весной не захотел согласиться на план "А", то теперь 55 стран Рамштайнской коалиции согласились, что нет иного пути, кроме плана "В" с изгнанием оккупантов силой, поскольку те не хотят уйти сами.

Участие в нём разных стран Коалиции будет, естественно, разным. Венгрия будет в нём участвовать символически, но Орбан активно претендует на роль канала связи и "красного телефона" между Коалицией и Москвой. Однако Олаф Шольц логично решил, что Орбану доверять нельзя, и сообщил 22 февраля СМИ через пресс-секретаря, что он оставляет за собой право звонить путину, когда сочтёт нужным. Берлин становится экстренным каналом связи ЕС с Кремлём, а США и Великобритания будут связываться с ним по своим каналам, если понадобится.

Для Кремля план "В" никогда не был секретом, а после январского танкового Рамштайна там должны были понять, что его обсуждение и утверждение завершаются. Одна из причин, по которой объявлять публично о предоставлении танков не спешили, –давали РФ время одуматься, вернуться к плану "А" и начать выводить войска. Но этого не произошло, так как в Кремле вознамерились ещё с полгода повоевать, а там видно будет.

Поэтому в Кремле достали "домашнюю заготовку" и путин 21 февраля в Гостином дворе сказал федеральному собранию, что РФ намерена приостановить участие в Третьем договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений. Бояре не шибко поняли, что именно царь хочет приостановить и что из этого следует, и продолжили дремать, слушая его. Те, кто понял, не волновались, так как знали, Москва подобные договора с 1972 г. не шибко соблюдает, независимо от того, кто их подписал Брежнев, Горбачёв, Ельцин или Медведев.

Бояре окончательно привыкли к тому, что царь и пропагандисты могут нести любой бред и перестали реагировать на такое, если от них не требуют одобрить это голосованием. Царь в Гостином дворе от бояр ничего не требовал, поэтому они и не шевельнулись. К кремлёвскому бреду привыкли и за рубежом. После объявления царём и думой в сентябре четырёх областей Украины частью РФ, возникало лишь удивление, почему только четырёх и только Украины. После того, как 20 февраля на телеканалах РФ державные мужи и дамы стали возмущаться, почему Байден без нашего разрешения летает в наш Киев, временно захваченный "киевской хунтой", и мы не сбиваем его самолёт, стало совсем очевидно, что реагировать на звуки из Москвы не имеет никакого смысла.

Поэтому на слова путина о приостановке выполнения РФ договора по ядерному оружию не отреагировали не только бояре, но и другие государства. В Кремле ожидали, что реакция будет нулевой и до конца использовали свою ядрёную триаду. Совет федерации 22 февраля проголосовал за приостановку, а "Твиттер Медведев" написал, что поскольку англичанка всё гадит и гадит, то пора применить ядерное оружие. "Твиттер Медведева" самый ядрёный компонент в ядерной триаде Кремля. Так раскрылась загадка, зачем сдвигали дату заседания этого Совета.

Байден кратко назвал "Большой ошибкой" этот спектакль с триадой, но британцы вызвали Андрея Келина, московского посла в Лондоне, и потребовали перевести текст из "Твиттера Медведева". Келин заверил британцев, что Москва не планирует наносить ядерный удар по Украине и Великобритании и применит атомное оружие только в двух случаях. Если по РФ нанесут удар им, или если нападение с обычным оружием создаст угрозу исчезновения РФ. Вторую часть ответа Келина можно перевести так, ВСУ могут занять половину Белгородской области и всю Курскую область, но вступление их в Московскую область приведёт к пуску ядерных ракет с Урала по Московской области.

По сути, началось обсуждение плана "С", что будет, если ВСУ выйдут к границе, а армия РФ не прекратит обстреливать Крым и другие приграничные области Украины. Логично, что украинские танки войдут в РФ для подавления огня. Против этого не может ничего возразить даже генерал Герасимов. Поэтому возникает сугубо практический вопрос, как глубоко они могут войти в РФ, чтобы это не считалось концом российской государственности и не стало основанием для применения ядерного оружия. Есть два варианта ответа. Первый, Госдума и Герасимов нарисуют на карте РФ красную линию, за которую украинским танкам заходить нельзя, и второй – эта линия будет определяться опытным путём.

Боярам надо ответить также на вопрос: является ли возвращение исконно украинских сёл и городов, например, Середы и Валуек актом исторической справедливости или чем-то иным, и может ли российская государственность существовать без Валуек и Середы. Придётся также доказать ООН, почему без Валуек и Середы она непременно исчезнет, и заодно ответить на вопрос, кому и зачем вообще нужна эта российская государственность. Отвечать на вопрос кому и зачем будут не только московские бояре, но и жители субъектов РФ на референдумах, и не факт, что их ответы совпадут.

Пока на все эти вопросы у московских бояр есть только один ответ – некая россия никогда не проигрывала на полях сражений. Утверждение ложное. Достаточно вспомнить проигрыш в 1920 г. войны Польше, русско-японскую и Крымскую войны. Первая чеченская война тоже была проиграна в 1996 г., что зафиксировало Хасавюртовское соглашение, по которому РФ де-факто признала независимость Ичкерии-Чечни.

Поскольку московские бояре дают такой ответ на все вопросы, то это означает, что они пока намерены воевать с Украиной и актуально обсуждение плана "С" – в каком случае они планируют применить ядерной оружие.

Так как РФ приостановила, а не вышла из договора, а посол Келин уверял британцев, что Москва свято чтить свою ядерную доктрину, то очевидны две вещи. Первая, Вашингтон, Лондон и Пекин строго настрого запретили Москве применять его по территории Украины. Вторая, вопрос о возможности его применения на территории РФ с целью остановить ВСУ остаётся дискуссионным.

Для внесения в эту дискуссию большей ясности Дмитрий Кулеба 23 февраля заявил, что Украина не планирует использовать самолёты, которые получит от Рамштайнской коалиции, для нанесения ударов по территории РФ. Это означает, Украина предпочитает план "В", а не план "С". Конечно, если Москва не будет настаивать на плане "С". Так как авиация Украина за 9 лет войны ни разу не нанесла ударов по территории РФ, то у Коалиции и Китая, а также у сторонних наблюдателей, нет оснований для сомнений в искренности Украины. Для внесения полной ясности в умы московских бояр украинские хакеры взломали две радиостанции РФ в Крыму и передали 23 февраля заявление Кирилла Буданова, о том, что Крым – это Украина и он возвращается домой, а коллаборантам и оккупантам лучше быстрее покинуть полуостров во избежание неприятностей в личной и семейной жизни. Так как коллаборанты – это сфера интересов ГУР, то логично, что с заявлением выступил именно Буданов.

Позиция китайских коммунистов в этой дискуссии определена коммюнике "Инициативы глобальной безопасности", опубликованным 21 февраля на сайте МИД. Си Цзиньпин вряд ли отклонится от партийной линии 24 февраля в заявлении для ООН. Он лишь внесёт в линию партии слово Украина, которое, как не странно, отсутствует в коммюнике. Для уточнения, как его вписать был послан в Европу и в Москву ответственный товарищ Ван И, который в ЦК КПК возглавляет комиссию по международным отношениям. В Китае, как и в СССР, ЦК компартии реальное правительство, принимающее решения, а министерства его придатки. По этой причине в ЦК существуют комиссии и отделы, тождественные министерствам.

Как не удивительно, но китайские коммунисты целый год не могли определиться, как им относиться к вторжению 24 февраля войск РФ в Украину. Поэтому коммюнике не упоминает Украину, притом, что в нём много слов о мире, осуждается война, нападение больших стран на меньшие и т.п. Зато 14 раз упомянута Африка, заявлено о желании Китая направить туда миротворческие войска и иметь военные базы на Африканском Роге и в ЮАР для контроля за глобальной морской торговлей. Разумеется, много слов о разной помощи, которую окажет Китай тем странам Африки, которые согласятся на его протекторат.

Коммюнике – это по факту декларация "красного" китайского империализма, который предлагает США и ЕС не препятствовать его военной и другой экспансии в Африку в обмен на нейтральное отношение Пекина к российско-украинской войне. Поездка Ван И в Европу и Москву и его возвращение в Пекин 23 февраля должны помочь ЦК КПК окончательно понять к 24 февраля, что ещё можно выжать из этой ситуации для себя помимо Африки.

Китайским коммунистам хочется, чтобы российско-украинская война продолжалась как можно дольше, отвлекая на себя ресурсы Запада и РФ, и создавая Пекину широкое поле для манёвров. ЦК КПК видит себя обезьяной, которая сидит на дереве и ждёт, когда два тигра испустят дух в борьбе, чтобы затем слезть с дерева, снять шкуры с обоих, и ещё прихватить такие "полянки" как Африка и Ближний Восток.

Поэтому Пекину очень не хочется, что Украина победила в этом году по плану "В". Ему хочется плана "С", но без ядерной войны. Если атомные бомбы и снаряды будут взрываться где-то на границе Украины и РФ, то китайские коммунисты отнесутся к этому спокойно. Но так как этим не ограничится и под удары ядерных ракет США попадёт пояс баз РФ с ядерным оружием от Амура до Чукотки, то в ЦК КПК имеются пацифистские настроения. Из-за этого Пекин запрещает Москве трогать её ядерное оружие.

Взамен обещает помочь ей обычным оружием, но пока не определился, когда именно. Кремль хочет получить его сейчас, но в ЦК КПК считают, что ещё рано и обещают только летом-осенью, если украинская армия войдёт в РФ. В Пекине исходят из того, что "россия" большая, отступать есть куда, а армия Украины до Москвы быстро не дойдёт. Китайцы также хотят лучше изучить работу западного оружия в полевых условиях. Вопреки мифу, китайцы мыслят не тысячелетиями, а как все – сиюминутно и с учётом разных ракурсов и перспектив.

Перспектив перед ними сейчас открыто столько, что глаза разбегаются, а руки не знают за что хвататься. Сомнительно, что отчёт Ван И о поездке внесёт в ЦК окончательную ясность. Более вероятно, что ЦК КПК примет решение следовать выжидательной стратегии 2022 г. и попутно извлекать пока небольшие, но конкретные выгоды. Соответственно и мирный план Си Цзиньпина, публикация которого анонсирована на 24 февраля, будет содержать призывы к миру и никакой конкретики. По этой причине представитель Китая в ООН уточнил, что это будет не мирный, а позиционный план, отражающий общую позицию ЦК КПК по вопросам войны и мира. Требование к Западу не давать оружие Украине в нём будет, но требования к Украине не брать его не будет. Не будет в нём и предложения передать Украине китайские снаряды советского образца, притом, что оно логично в таком миротворческом контексте. Не будет, несмотря на то, что Украина давно предлагала Китаю обсудить его.