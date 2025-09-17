"Партнеры готовы обеспечивать": Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины. По его словам, приоритетом остается сильная и хорошо вооруженная украинская армия.
Об этом глава государства сказал на брифинге 17 сентября. Украина озвучила партнерами потребности для Сил обороны Украины. Они несколько больше, чем ожидалось, но между Киевом и союзниками есть понимание по этому поводу.
Зеленский отметил необходимость сильной армии
"Первое – это украинская армия. И мы уже подтвердили, что нам надо в небе, и на земле, и в море... Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть понимание относительно того, что нам надо. Мы поделились нашими потребностями с нашими партнерами. Они несколько больше, чем они думали об этом. Хорошо, что мы на одной волне. Мы понимаем, что нам это надо, и партнеры готовы обеспечивать, но вопрос о цифрах", – сказал президент.
Далее, когда речь идет об украинской армии, то Зеленский отметил, что Украине нужна сильная армия. "Наша сторона понимает это точно. Какой размер армии должен быть. Не будет, а должен быть. Это очень нужно. Это о финансах, это о средствах...", – объяснил президент.
Что предшествовало
4 сентября французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова их предоставить в день подписания мирного соглашения с РФ. В то же время в Кремле озвучили свою позицию: мол, гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия.
На следующий день президент США Дональд Трамп пообещал помочь с гарантиями безопасности для Украины, но в этом вопросе первой будет Европа, которая "хочет положить этому конец". По его словам, война в Украине "закончится внезапно" и "все сложится".
По словам Макрона, европейские лидеры имеют политическое и военное предложение – предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились прислать свои войска в Украину, или поделиться средствами для поддержки сил коалиции на земле, на море или в небе.
Зато Словакия не будет участвовать в гарантиях безопасности. По словам премьер-министра Роберта Фицо, из-за своих размеров страна не может иметь "решающую роль", но словаки поддерживают все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру.
Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал идею "гарантий безопасности" для Украины из-за отсутствия желающих воевать с РФ. Он предложил отказаться от этого термина. По его мнению, Украина "уже имеет гарантии, пусть они и называются "заверениями" в Будапештском меморандуме".
Польский министр призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины, а о "мониторинге мира и усилении Украины".
