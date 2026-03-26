Партия Гетманцева, Кима, Терехова и Вилкула обошла 'Слугу народа' – опрос SOCIS

Новая политическая сила, которую связывают с Виталием Кимом, Игорем Тереховым, председателем налогового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым и председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом, опередила партию "Слуга Народа" по уровню поддержки. А боксер Александр Усик — один среди лидеров по уровню общественного доверия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты опроса социологической компании SOCIS, проведенного 12-18 марта 2026 года.

По данным исследования, за партию Кима-Терехова-Гетманцева-Вилкула готовы будут проголосовать 9,4% респондентов. В то же время "Слугу Народа" поддерживают 7,9% опрошенных.

Результаты опроса также показывают, что новая политическая сила стала третьим по значению конкурентом "Слуги народа". Впереди нее — только политические проекты, связанные с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и главой Офиса Президента Кириллом Будановым. Это может указывать на появление значительных политических симпатий у части избирателей к проекту, который ассоциируется с практическими управленческими решениями и "хозяйственным" подходом.

В рейтинге общественного доверия Игорь Терехов занимает одно из ведущих мест — сразу после Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Владимира Зеленского. Высокие показатели доверия также имеют Александр Усик и Виталий Ким — 37,3% и 36,5% соответственно. В президентском рейтинге Терехов несколько опережает Кима: его общенациональный показатель составляет 3,4%, тогда как у Кима — 1,1%. На Востоке Терехов имеет 8,8% поддержки, а Ким на Юге — 2,3%.

Исследование SOCIS также продемонстрировало изменение общественных приоритетов: кроме войны, среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, на первый план вышли экономические вопросы. В частности, 49,3% респондентов назвали взяточничество и коррупцию во власти, 33,4% — рост цен на продукты питания, 28,8% — высокие тарифы на коммунальные услуги, 28,1% — низкий уровень пенсий и социальных выплат, 26% — низкий уровень оплаты труда, а 25,2% — последствия боевых действий, в частности обстрелы и перебои со светом и водой.

Всего в рамках исследования было опрошено 1204 респондента по квотной стратифицированной выборке. Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.