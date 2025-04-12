Партия F-16, командный пункт для Patriot и деньги на Hawk: Нидерланды выделили €150 млн на усиление украинской ПВО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе пообещал, что его страна выделит 150 миллионов евро на поддержку Украины. Эти средства потратят на усиление нашей системы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. На выделенные 150 миллионов евро в частности закупят системы ПВО средней дальности Hawk.

"Поставка будет осуществлена совместно с Великобританией. В ходе консультаций Украина также четко попросила о дополнительной поддержке в сфере противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Также Амстердам передал Украине командный пункт для Patriot и еще одну партию F-16.

Брекельманс рассказал, что Нидерланды поставили последний компонент одной полной системы Patriot. Ранее была доставлена радарная система и пусковые установки, а теперь к ним добавился еще и командный центр. Министр обороны отметил, что Украина нуждается в нем сейчас больше, чем когда-либо.

В заключение чиновник сообщил, что недавно Украине была передана очередная партия нидерландских истребителей F-16.

"Две недели назад я снова увидел своими глазами массовые разрушения, вызванные российскими авиаударами в Днепре. Невинные гражданские лица и дети становятся мишенями ежедневно. Эти системы спасают жизни и поэтому бесценны для украинцев. Этим мы также отвечаем на призыв президента Зеленского", – подчеркнул Брекельманс.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров рассказал об итогах 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), которое 11 апреля состоялось в Брюсселе под председательством Германии и Британии. Для помощи Украине объединилась 51 страна: партнеры объявили о новых пакетах вооружения для сил обороны, содержащих боеприпасы, средства ПВО и другое оборудование.

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