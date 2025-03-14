"Параллельно работаем на нескольких таких площадках": Зеленский рассказал о дальнейших шагах мирного урегулирования

Украина вместе с международными партнерами работает на нескольких площадках, где разрабатывает дальнейшие шаги для завершения войны в Украине. Когда государство-агрессор Россия согласится на предложенное временное прекращение огня, Киев уже планирует иметь конкретные решения по следующим шагам.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами в пятницу, 14 марта. Например, когда речь идет о возможной отправке в Украину европейских миротворцев, то следует конкретно понимать, какие страны на это готовы и о каком количестве войск идет речь.

"Если мы говорим о контингенте: вот страны, которые готовы помогать, вот чем, вот как. Вот страны, которые готовы помогать нашей армии финансово. Просто, чтобы этот пазл сложить, мы параллельно работаем на нескольких таких площадках. Британия и Франция имеют лидерство, и у них есть отдельный контакт с Соединенными Штатами Америки тоже. У них есть такой мостик", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что после того, как россияне согласятся на прекращение огня, будет 30 дней для принятия решений по дальнейшим шагам.

"Поэтому после ceasefire, если он будет, у нас будет месяц. Мы готовы за месяц дать план дальнейших шагов, который будут поддерживать те, кто готов и усилить, и помочь, и контролировать, и приближать мир", – отметил президент.

По его убеждению, и США, и Европа, особенно Германия, заинтересованы в восстановлении Украины после завершения боевых действий. Когда война будет остановлена, партнеры, по мнению Зеленского, будут вкладываться в Украину и помогать.

Что касается членства в ЕС, то есть одно государство, которое блокирует это решение. Речь идет о Венгрии.

"Я знаю, и это знают наши американские партнеры, что конечным соглашение завершения войны , безусловно, будут гарантии, среди которых экономические гарантии. Пункт №1 экономических гарантий для Украины – членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, также об этом знающие, никто не против. Все поддерживают это кроме одной страны. Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США", – подчеркнул политик.

Также Зеленский подчеркнул, что Америка стремится к завершению войны России против Украины.

"Война эта никуда не денется. Война эта должна закончиться. У президента Трампа и его команды, судя по предвыборной программе, фокус был на внутренней политике. Что касается международной политики, для него, я считаю, приоритеты – это Украина и Middle East, Иран. Америка хочет окончания войны россиян против Украины. Америка понимает, что Иран может быть опасен для политики и жизни Соединенных Штатов", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир и нельзя допустить, чтобы война затянулась. Лишь решительные действия и сильное давление на Россию могут прекратить продолжающуюся уже годы.

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