"Пантеон" – это только начало: как Буданов продвигает важные решения на Банковой

Председатель Украинского клуба безопасности Юрий Гончаренко связывает создание Национального Пантеона и запуск других масштабных реформ в стране с усилением роли руководителя Офиса президента Кирилла Буданова на Банковой. По мнению эксперта, которое он высказал на своей странице в Facebook, именно этот фактор обеспечил текущие сдвиги в оборонной сфере и вопросах национальной памяти.

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По словам Гончаренко, инициатива создания Пантеона способна навсегда закрепить стратегические изменения в идеологической плоскости, а также перезагрузить непростые дипломатические отношения с Польшей.

"Присутствие рядом Кирилла Буданова, очевидно, и оказывает то лечебное воздействие, которое приносит полезные плоды. Например, решения относительно Пантеона, если они будут приняты, резко и навсегда зафиксируют сдвиг в вопросе национальной памяти", — подчеркнул аналитик.

Помимо идеологического вектора, руководитель клуба по вопросам безопасности видит влияние Буданова и на формирование "позиции силы" Украины на международной арене. По его мнению, успешные удары ВСУ по объектам на территории России создали для Банковой уникальное окно возможностей, которое стоило использовать более жестко – вплоть до переноса нынешней Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukrainian Recovery Conference 2026).

Такие стратегические преимущества в руках украинского руководства Юрий Гончаренко связывает с прочными связями Кирилла Буданова с ГУР. Ведь это, по мнению аналитика, позволяет главе ОП обладать полной информацией о военных операциях и их результатах, чтобы эффективно использовать эти данные на политико-дипломатическом треке.

По мнению эксперта, этот комплекс факторов стимулирует президента идти на непопулярные, но стратегически важные шаги во время войны. Более того, именно такой стимул к решительности он называет определяющим для обеспечения максимальной эффективности действий главы государства в этот исторический момент.

Напомним, накануне Кирилл Буданов назвал внесение в Верховную Раду законопроекта "Об Украинском национальном пантеоне" решительным и очень нужным шагом для восстановления исторической справедливости.