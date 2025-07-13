Украинцы и поляки имеют длительную общую историю соседства, с трагедиями и большими общими победами. Эта история не проста, и именно поэтому так важен взвешенный и ответственный подход к освещению взаимоотношений между народами. Не менее важно правдивое освещение сложных страниц прошлого, без лишней политизации и искусственного обострения этих исторических вопросов. Наиболее заметными в информационном поле есть вопросы украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны. Один из самых трагических эпизодов этого противостояния – это события на Волыни в ночь с 10 на 11 июля 1943, когда подразделения УПА при поддержке гражданского населения атаковали сёла, в которых преобладало польское население.

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11 июля Республика Польша официально чествует день памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой". Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении от 05 июня 2025 г. призвало польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряжения в двусторонних отношениях. В украинско-польском противостоянии обе стороны совершали преступления, жертвами которых чаще всего становилось гражданское население. Нужно почтить все его жертвы, изучить все предпосылки к этому, обстоятельства и последствия. Забвение или сокрытие – невозможно и недопустимо. Способность брать на себя ответственность за своё прошлое, умение видеть и воспринимать его таким, каким оно было – это вклад в развитие каждой зрелой нации.

Украинско-польское соседство на протяжении веков было преисполнено как общих трагедий, так и побед. Мы не можем и не должны забывать прошлое, но оно не может оказывать исключительного влияния на наше настоящее и будущее. Из него должно брать уроки, как становиться сильнее, чего избегать и к чему стремиться. Противостояние между украинцами и поляками в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы - трагическая страница в истории обоих народов. Она была подогрета нацистским и коммунистическим тоталитарными режимами с целью ослабления польского и украинского подполья. Антипольские акции украинцев 1943-1945 годов сопровождались массовыми убийствами гражданских поляков, которые были этническим меньшинством на Волыни. К вооруженным националистам присоединялось местное украинское население, долгое время испытывавшее притеснения со стороны польской власти. В то же время, польские подразделения Армии Краевой и крестьянские батальоны тоже прибегали к массовым убийствам украинского гражданского населения не только на территории Волыни, но и на современной территории Польши.

Основными жертвами украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны и с польской, и с украинской стороны были безоружные гражданские. Именно им предстоит прежде всего отдать уважение: установить имена, почтить и сделать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Польская и украинская историография по-разному трактуют конфликт. Польская – говорит об умышленных односторонних действиях украинцев, которые осуществляли по отношению к полякам геноцид и этнические чистки и поэтому последние вынуждены были защищаться, применяя принцип акций возмездия. Украинская историография события на Волыни трактует как социально-политический конфликт, в котором украинцы были подавлены из-за внутренней политики Второй Польской Республики в 1920-1930-х годах, особенно в 1938-39 годах, что и стало триггером оценки действий польских властей относительно украинского населения. Политика тотального вытеснения всего украинского из волынского края воспринималась этническими украинцами не только как враждебная, но и как ведущая к их полному исчезновению на Волыни.

Формула примирения вокруг этой мучительной страницы прошлого: "Просим прощения и прощаем" остаётся действенной. Просим прощения у польского народа за страдания, причинённые представителями украинского народа. Наша память о трагических событиях украинско-польского противостояния должна способствовать примирению, а не служить мести и сведению счётов. Она должна стать уроком, к чему приводит межнациональная рознь, делать сильнее наши общества. Сегодня российские фашисты - рашисты, равно как и нацисты с коммунистами в 1940-х, радостно используют польско-украинское противостояние на почве прошлого, чтобы разделить и рассорить два народа, сделать слабее. На протяжении и сразу после Второй мировой войны им удалось раздуть взаимную рознь и в конце концов на фоне противоречий уничтожить украинские и польские организованные силы национального сопротивления. Тогда наши народы поплатились за это свободой и множеством человеческих жертв. Нельзя допустить, чтобы это повторилось.

Развитие ответственного и зрелого общества невозможно без честного взгляда на своё прошлое. Не существует народов, в истории которых были бы только герои и жертвы. Тем более, когда речь идёт о сложном и кровавом XX веке на территории Центрально-Восточной Европы. Следовательно, украинские институты и научное сообщество работают над тем, чтобы сформировать как можно более честный, осмысленный, построенный на фактах и ​​понимании контекстов взгляд, в частности, на сложную историю украинских земель и народа во время Второй мировой войны.

Противостояние между украинцами и поляками имело глубокие исторические корни. После Первой мировой войны оно вылилось в войну между Польским государством и Западно-Украинской Народной Республикой. Война за территорию, которую украинцы называли своими западными землями, а поляки – своими восточными, закончилась в 1919 году поражением украинцев и включением этих территорий в состав Польши по результатам Рижского мирного договора 1921 между Польшей и советской Россией. Несмотря на договор между Варшавой и Москвой по разделу украинских земель, как это уже было в 17 веке, в частности в 1686 г. во время заключения Вечного мира между Речью Посполитой и Московским государством о разделе территории Украины, когда Левобережье Днепра с Киевом отошло к Москве, а Правобережье вместе с Галицией и Волынью – Варшаве, украинцы продолжили борьбу за отстаивание своих гражданских, политических, национальных и культурных прав. Эта борьба принимала различные формы – от политической до вооруженной и подпольной.

В межвоенной Второй Речи Посполитой по отношению к украинцам реализовывалась длительная дискриминационная политика. В принципе, она не отличалась особенно от той политики, которая проводилась в течение 16-18 веков. Такая политика влекла за собой рост межнациональной розни, формировала предпосылки к украинско-польскому противостоянию. В марте 1939 года на Карпатских перевалах, в частности Верецком, поляки расстреляли сотни пленных воинов Карпатской Сечи, защищавших провозглашенную независимую Закарпатскую Украину, задушенную в крови венгерскими войсками. Невиданный, даже по тем временам антиукраинский шаг, врезавшийся в сердца многих тысяч украинцев Волыни и восточной Галиции. То есть чего не хватает в оценках современных польских историков и политиков, так это оценки и понимания того, что пребывание украинцев на территории Первой и Второй Речи Посполитой было далеко не самым счастливым периодом в их истории. Они не являлись равноправными гражданами с этническими поляками.

Напомним, что Волынь – исторический украинский край, в котором ещё в первые века нашей эры жили автохтонные славяне, называвшие себя волынянами или дулебами. Эти племена относились к широкой группе родственных славянских племен Склавин, проживавших на правом берегу Днепра – северной и западной части современной Украины, тогда как славянские племена на территории современной Польши оставили за собой первоначальное название – Венеды.

Так их звали греческие и римские историки. В конце 5-го века, после падения Римской империи, Склавины, включая и дулебов, совершают массовую миграцию на запад на территорию современной Чехии, Моравии и Словакии, славянизировав эти широкие территории. Оставшиеся создали тесные межплеменные связи, которые ориентировались на первый крупнейший в истории всех славян город Киев, основанный в 482 году. Киев фактически становится объединяющим центром для всех племён Склавинов, включая волынян, и другой большой группы славянских племен, проживавших в центральной части современной Украины, а именно Антов, создавших мощный межплеменный государственный союз. В 6-м веке Анты и Склавины, включая волынян-дулибов и белых хорватов, массово переселяются на Балканы. Оставшиеся на месте продолжали свою общественную и государственную жизнь ориентируясь на Киев, который через некоторое время стал третьим по величине (после Рима и Константинополя) городом Европы. В 9 веке Киев становится во главе государства Киевская Русь, куда и вошли волыняне. Со временем все племена, входившие ранее в межплеменные союзы Склавин и Антов, начинают называть себя Русами, а это родители современных украинцев.

С приходом орд монголов Киевское государство рушится, но его преемником становится Галицко-Волынское княжество, которое в 1253 году становится королевством во главе с королём Данилом Галицким. Только в 1569 году после Люблинской унии на Волыни начали появляться первые поляки. В этом крае, где издавна жили дулибы-волыняне, принадлежавшие к союзу славянских племен Склавин, а затем входившие в Киевскую Русь и Галицко-Волынское государство всегда держались своих обычаев, языка и культуры. Поэтому угроза украинской языковой и культурной идентичности на Волыни из-за шовинистической политики Второй Речи Посполитой в конце 30-х годов прошлого века была воспринята как серьезная угроза всему украинскому бытию, что имело здесь традицию более 1500 лет.

В годы Второй мировой войны противостояние вылилось в жестокий вооруженный конфликт – фактически ставший войной между украинским и польским национальными движениями. Польское подполье в целях своей деятельности ставило восстановление довоенных границ Второй Речи Посполитой. Деятели украинского освободительного движения считали западноукраинские территории неотъемлемой частью будущего восстановленного украинского государства.

Как оказалось, ни одна из сторон не могла и не хотела уступить свои принципиальные позиции, перейдя к вооруженному решению национального вопроса. Главными участниками вооруженного конфликта были военные формирования обоих подпольных движений: Украинская повстанческая армия (УПА) и Армия Крайова (АК). В эпицентре противостояния оказалось гражданское население, наличие или отсутствие которого на спорных территориях могло сыграть решающую роль в определении принадлежности этих территорий после войны. Но украинское и польское население было не только жертвой расправ во время нападений вражеской стороны, а иногда – непосредственным участником или даже инициатором атак. Конфликт иногда приобретал характер крестьянской войны, в которой вопросы политического характера играли вторичную роль. Условия партизанской войны, определенная всеобщая безнравственность общества во время Второй мировой войны, создавали дополнительные возможности для совершения военных преступлений обеими сторонами противостояния.

Большую роль в разжигании конфликта сыграли третьи силы, заинтересованные в ослаблении украинского и польского национальных движений: сначала немецкие оккупанты и красные партизаны, а затем коммунистические режимы в СССР и Польше. Война, начавшаяся с небольших конфликтов и спорадических убийств на Холмщине во второй половине 1942 года, в следующем, 1943-м, набрала обороты. Эпицентром противостояния стала Волынь. Особенно трагическими стали события в ночь с 10 на 11 июля 1943 г., когда подразделения УПА при поддержке гражданского населения атаковали сёла, в которых преобладало польское население. В то же время, польские подразделения АК и крестьянские батальоны тоже прибегали к массовым убийствам украинского гражданского населения не только на территории Волыни, но и на территории Польши. На сегодняшний день установлены имена около 30 тысяч польских и почти 10 тысяч украинских жертв этих массовых убийств.

Эти имена из всех регионов, охваченных конфликтом. Ведь география противостояния ширилась. Уже зимой 1943-1944 годов она дополнительно охватила Галицию. Информация об убийствах циркулировала между разными регионами, вызывая эскалацию: эмоционально насыщенные, преувеличенные новости о жертвах на одном поприще разжигали костёр конфликта на другом. Накануне отступления нацистов с запада Украины, в первой половине 1944 года польское подполье разворачивает операцию "Буря", чтобы продемонстрировать контроль над этими территориями. Украинские повстанцы пытались этому помешать. В результате в отдельных регионах дошло до продолжительных боев между УПА и АК, которые прекратились только с приближением советско-германского фронта. В конце 1944 - начале 1945-го вооруженное противостояние охватило Надсяння и Лемковщину, которые после изгнания нацистов снова стали частью Польши. Эта территория ("Закерзонье"), которую преимущественно населяли украинцы, стала последней ареной конфликта между украинским и польским подпольем, а затем местом, где они достигли взаимопонимания.

Весной 1945 г. договорено о перемирии, впоследствии дошло даже до сотрудничества между обеими сторонами. Самой известной стала общая атака на городок Грубешев в мае 1946 года. После достижения перемирия главным противником УПА на этой территории стали военные и административные структуры польского коммунистического режима, которые начали масштабную депортацию украинцев в УССР. Повстанцы уничтожали коммуникации, атаковали опорные пункты Войска Польского и его вспомогательных служб, чтобы сорвать вывоз украинского населения. Весной 1947 года из засады УПА убила вице-министра обороны Польши Кароля Сверчевского. Его гибель стала поводом для "окончательного решения украинского вопроса" на территории послевоенной Польши.

28 апреля 1947 г. началась операция "Висла" – масштабная депортация около 150 тысяч украинцев из их родных земель на территорию северо-западной Польши. Решение о её начале, вероятно, принималось с участием советского руководства. Бои УПА с отделами ОП завершились летом. Руководство освободительного движения вынуждено было прекратить борьбу, ведь здесь уже не осталось украинцев. Уцелевшие повстанческие отряды отправились рейдом на Запад прорывать информационную блокаду или пересекли польско-советскую границу, присоединившись к дислоцированным там подразделениям УПА. Спорные территории оказались под коммунистической оккупацией. Противостоянием между украинцами и поляками воспользовался коммунистический тоталитарный режим, на несколько десятилетий закрепивший своё господство над ними.