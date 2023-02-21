Блог | Александр Кушнарь: Падение Китая. Самые умные уже поняли, к чему всё идёт.

Китайские партократы, которые, очевидно, готовятся начать поставлять лёгкое, а потом и тяжёлое вооружение российскому режиму, станут могильщиками тысячелетней китайской цивилизации в том виде, в котором её знали.

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На её месте расцветут цветы Гонконга и Тайваня, примеры которых показывают, что и у китайского народа, как и у любых других народов, есть способности к демократии – надо лишь разорвать дурной круг самовоспроизводящегося авторитаризма.

Одно я знаю точно: как только мы услышим новости о том, что в Россию отправились первые снаряды из Китая, нефть начнёт падать в цене, и падение не будет иметь дна. Всё потому, что в этом случае развернётся самая большая экономическая война в истории, в ходе которой китайская экономика может потерять десятки процентов, а миллиард китайцев окажутся там, где они были 30 лет назад.

Западу тоже будет нелегко, но он выстоит, ибо самодостаточен, а вот автократические экономики, полностью зависящие от сотрудничества с евроатлантикой, падут в бездну невиданной глубины.

Одним словом, если западные компании хотят сохранить хотя бы какие-то свои активы, они должны выводить их из Китая уже сейчас, потому что через полгода может быть уже поздно. Зато в Индии могут потирать руки: вот уж кто точно выиграет в результате поэтапной, но неумолимой экономической изоляции Китая. Самые умные уже поняли, к чему всё идёт.

Просто посмотрите, куда Apple перенесла производство новых айфонов.