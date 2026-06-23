"Ответственность будет персональной": Зеленский напомнил дипломатам о графиках поставок ПВО

Президент Владимир Зеленский провел серию совещаний с украинской дипломатической командой. Приоритетом является своевременное получение Украиной средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

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Поставки должны осуществляться именно так, как нужно, и именно так, как обещают наши партнеры. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении во вторник, 23 июня.

"Самое главное – чтобы Украина получала средства ПВО именно так, как нужно, и именно так, как наши партнеры обещают. График поставок средств ПВО – это ключевой график для Украины и персональная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами", – заявил он.

Президент подчеркнул: Украине нужны результаты, и именно на этом должны сосредоточиться команда правительства, министерства иностранных дел и обороны Украины.

Глава государства отметил, что с дипломатами были проведены совещания по большинству мероприятий до августа. Он анонсировал "множество мероприятий".

Ранее Зеленский сообщил, что Украина должна получить 600 ракет для систем противовоздушной обороны в рамках контракта, заключенного с Германией. После получения от США лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot немецкая сторона уже приступила к их изготовлению.

Как сообщал OBOZ.UA, опыт войны в Украине заставляет западные страны пересматривать подходы к построению систем противовоздушной обороны. Одним из главных уроков стало осознание того, что для борьбы с беспилотниками недостаточно дорогих радаров и современных ракетных комплексов.

К тому же использование многомиллионных зенитных ракет для сбивания дешевых ударных дронов экономически невыгодно и изнурительно. Украина продемонстрировала западным странам, как дешевые акустические датчики могут усилить ПВО против дронов

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