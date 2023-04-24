Попытки президента Франции Эммануэля Макрона, во время своего визита в Китай, провозгласить разделение североатлантической безопасности на американскую и европейскую, и попытка снова вернуться к вопросу создания некоего европейского дубляжа НАТО, для якобы лучшей обороны Европейского континента, является декларацией объявления руководящей роли Франции в Европе, не имея для этого достаточных оснований.

Видео дня

После возвращения Макрона из Пекина начала реализоваться “европейская стратегическая автономия”, озвученная им в Китайской Народной Республике. И по странному стечению обстоятельств, Европейский парламент проголосовал за создание новых сил численностью 5 тысяч военнослужащих. Такие себе европейские силы быстрого развертывания.

Возможно, что Макрон и его единомышленники в Европе до конца не понимают, какими негативными последствиями подобные инициативы могут обернуться для Франции и всего Европейского континента. Однако если все это будет продолжаться и дальше, то он, Олаф Шольц, Виктор Орбан и еще несколько других подобных лидеров европейских стран просто окажутся в стороне от гарантий Соединенных Штатов для европейской безопасности. Получив при этом ярлык ненадежных союзников Америки. Китайский визит Эммануэля Макрона и его последующие комментарии лишь усугубляют подозрение относительно этих стран, элиты которых начали мыслить не совсем реалистично.

Ненадежность этих союзников в Европе не может устраивать Вашингтон, и если в Париже и дальше будут делать геополитические реверансы в сторону Москвы, то очевидно, что американцы могут приблизиться к реализации идеи создания нового оборонного альянса в Европе. Некоего европейского образца AUKUS, – трехстороннего оборонного пакта, основанного Австралией, Великобританией и США.

В такой AUKUS северного полушария – Оборонного блока Северной Европы (Defensive bloc of Northern Europe – DBNE) могли бы войти Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Словакия, Румыния, Чехия, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада.

Поскольку, как показал весь предыдущий опыт оборонного сотрудничества США с Европой, восточноевропейцы и скандинавы оказались гораздо более благодарны американцам за предоставление оборонительного зонтика, чем другие страны Европейского континента, ставшие членами НАТО.

Иллюзии Макрона относительно создания европейской “бумажной армии” особенно опасны во время российско-украинской войны, когда на карту поставлена европейская безопасность. Похоже, что Франции за все время членства в НАТО, так и не удалось усвоить, что прежде всего Соединенные Штаты гарант мира в Европе. Поэтому, провоцируя своими действиями США на создание Оборонного блока Северной Европы (DBNE), французский президент, в какой-то критический момент может узнать, что Америка и Великобритания будут менее готовы прийти им на помощь.

Эммануэль Макрон пытаясь играть в свою особую игру, заигрывая с Китаем и Россией, и мечтая о какой-то новой “армии ЕС” фактически этим подрывает оборонительные перспективы Европы. Ведь наличие “армии ЕС” как альтернативы НАТО – это именно то, что нужно Путину. Что может подтолкнуть тирана до более жесткого давления на Евросоюз.

Пытаясь нейтрализовать американское влияние на политику Европы, французский президент готов ослабить оборонные возможности ЕС. Ведь совершенно бессмысленно пытаться сравниться с военной силой Америки, провоцируя этим оставить Европу один на один с Российской Федерацией. В Евросоюзе и без этого часто прослеживается внутренний паралич при принятии необходимых решений, и маловероятно, если бы их “армия” была бы готова сама ответить на внешние вызовы.

Похоже, Макрон начал чувствовать себя новым Наполеоном, который чувствует в себе силы изменить если не мир, то по крайней мере Европу. Однако нельзя допустить того, чтобы политический класс одной из европейских стран, пытаясь играть в сверхдержаву, уничтожил наработанную коллективными усилиями прошлых десятилетий европейскую безопасность.

Кроме того, в связи с формированием “армии ЕС” в противовес НАТО, игнорируются также возможные противоречия внутри самого НАТО, а именно между Западной и Восточной Европой, которые рискуют расколоть Североатлантический альянс. Ведь в Польше и государствах Балтии отлично помнят о том, что такое российская оккупация. И не имеют никакого желания, по недальновидности кого-то в ЕС, повторять свой прошлый горький опыт.

Имеющие жалкие оборонные бюджеты, Франция, Германия и другие страны, входившие в Североатлантический альянс во время холодной войны, находились под защитой Америки. Эта ситуация не очень изменилась и по сей день. Теперь же, оказывается, у них появились какие-то собственные стратегические цели, входящие в противоречие с американскими.

Французские политики всегда неоднозначно относились к НАТО, членство США в котором жизненно важно. Возможно, стоит прекратить тратить время на фиктивную “армию ЕС” и создать европейскую коалицию, желающую изгнать жестоких российских захватчиков из суверенного европейского государства Украины, границы, суверенитет и независимость которой США, Великобритания и Россия подтвердили в Будапештском меморандуме в 1994 году.

Представьте себе на минуту ситуацию, когда Россия вдруг вторгается в одну из стран ЕС. Затаив дыхание все европейцы ждут, какой будет ответ “армии Европы”. На следующий день они получают срочное объявление: “Мы воспринимаем это с большой обеспокоенностью, свобода Европы находится под угрозой. Мы связались с нашими членами и назначили встречу на первый день следующего месяца”.

Ведь, несмотря на всю свою экономическую мощь, без Америки Европа в сфере безопасности является “бумажным тигром”. НАТО с огромными вооруженными силами США препятствует Путину атаковать Восточную и Западную Европу. И если Макрон считает, что время НАТО уже истекло, то, что могло быть дальше с Европой, если бы Соединенные Штаты неожиданно решили, что для них больше нет смысла продолжать финансировать львиную долю европейской стабильности.

Евросоюз и так уже сделал много стратегически неверных шагов. Сначала проигнорировав вторжение России в украинский Крым и Донбасс, а затем годами финансируя россиян, покупая у них газ и нефть. Теперь, подрывая силу НАТО, можно легко сделать войну Российской Федерации с Европой неизбежной.

Трудно смотреть на то, как политики столь высокого ранга начинают играть в оловянных солдатиков. Они верят в это до тех пор, пока не придется взять на себя ответственность и заплатить по счетам. Потребовались годы и большие усилия США, чтобы НАТО заработало. А учитывая, что брюссельские технократы любят вмешиваться, во что угодно и где угодно, пройдут годы, прежде чем идея “армии Европы” хоть немного начала бы приближаться к какой-то реальности, если это вообще когда-нибудь может произойти.

Очевидно, что для Макрона военная эффективность и отсутствие силы в такой армии не имеет значения. Дело в том, что если ЕС должен стать единым государством (фактически франко-немецкой дуополией), тогда он должен иметь атрибуты государства, включая общую валюту, свободное передвижение, центральный банк, собственную фалангу послов (параллельно с послами входящих в него отдельных стран) и, конечно, единую армию.

“Армия Европы” – это сомнительный проект, который строится вокруг ослабления роли Америки и всего англосакского мира в целом. Поэтому подрыв единства НАТО является небольшой, но важной частью этого плана. В условиях неповоротливой европейской бюрократии война будет уже закончена к тому времени, когда они проведут двадцать встреч и примут какое-то решение. Однако к моменту принятия этого решения они уже будут под контролем иностранного государства.

То, что в ЕС пытаются подорвать единство стран-членов НАТО, является очень тревожным симптомом. Поскольку Макрон и его сторонники в Европе этим пытаются отрицать роль Соединенных Штатов как локомотива демократической мировой цивилизации и хотят подтолкнуть к созданию новой реальности, в которой они бы играли доминирующую роль.

Лидер Франции в угоду конъюнктурным целям, способствует продвижению идеи фикс Пекина – формирования нового мирового порядка вокруг Китая. Это ошибочное решение, способное привести к цепной реакции потрясений, ибо “замакронивание” европейской политики явно провоцирует раскол и раздел Европы, и это, безусловно, играет только на руку Москве.