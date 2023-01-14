Йде з посади Крістіне Ламбрехт, яка очолювала мілітарне відомство понад рік. Вона прославилася численними скандалами".

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"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи, - Ганьба!"

Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі - танків.

Говорячи про війну, мінітерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.

У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу – ось що залишає вона після 11 місяців війни.

Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.

Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України – це скигління про мізерні запаси та власні потреби.

Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танках.

Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель".

Весь 2022 рік німецькі чиновники витратили на визнання проблем і їх оплакування. Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро. Процес досі не запущено.

Полковник Андре Вюстнер заявив, що у німецької армії дефіцит "майже всього": "від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов'язувати своє життя з військовою службою - до постачання запасних частин, боєприпасів, не кажучи вже про нові системи зброї". Показово, що лише 36 САУ Panzerhaubitze 2000 в робочому стані, а запасів снарядів вистачить на 3 дні війни. Піком ганьби німецької армії стали БМП Puma, які масово зламалися після навчань.

Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ – це політика Ангели Меркель. Кажуть, вона розвалила Бундесвер. Але уряд Шольца не поспішає виправляти помилки, бо й нинішній канцлер – не політик воєнного часу і не харизматичний лідер.

Шольц дивиться лише на соцопитування. А німці не хочуть ні воювати, ні платити за безпеку. Коли б не стусани від Вашингтона, німці б взагалі закрилися у своїй мушлі й оплакували кожний євро, витрачений на протистояння росіянам.

Ось так німецька політика виглядає з-за лаштунків. Це варто знати для глибшого розуміння геополітики.

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