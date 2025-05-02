Открытие посольства и свободная торговля: Зеленский пообщался с президентом Эквадора, а также пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Глава государства поздравил лидера Эквадора с избранием на должность и сообщил, что посольство Украины в Эквадоре заработает в конце 2025 года.

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Об этом сообщил офис президента. По словам Нобоа, Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства из Украины и импорте многих продовольственных товаров.

Зеленский из Нобоа обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле и договорились, что их команды будут работать над этим.

Отметим, что соглашение о свободной торговле это договор между двумя или более странами, который заключаются для того, чтобы уменьшить или отменить ввозные пошлины для продукции друг друга.

Кроме того, лидеры обоих государств обсудили сотрудничество в рамках формата Украина – Латинская Америка и договорились работать над шагами к еще большему сближению.

Нобоа пригласил Президента Украины посетить Эквадор, со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Даниэля Нобоа посетить Украину. Президенты также договорились о продолжении контактов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины ратифицировало соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это стало еще одним шагом навстречу либерализации доступа к рынкам товаров и услуг и начатию режима свободной торговли между двумя странами.

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