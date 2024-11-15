Осужденный за убийство конкурента экс-нардеп выйдет на свободу: Верховный суд решил, что он уже отбыл наказание

Верховный суд Украины признал, что нардеп V и VI созывов Александр Шепелев, которого в 2022 году приговорили к 15 годам лишения свободы за организацию убийства своего конкурента Сергея Кириченко, уже полностью отбыл наказание. В целом его обвиняли в ряде преступлений, в том числе в госизмене, работе на ФСБ РФ и хищении средств банка "Родовид".

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Соответствующее решение Верховный суд принял в среду, 13 ноября, передает ZN.ua. В то же время согласно приговору Оболонского районного суда Киева от 3 августа 2022 года, Шепелев должен находиться за решеткой 15 лет.

Такое наказание он получил за организацию убийства председателя наблюдательного совета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко в 2003 году, совершенное по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Первое и главное обвинение, инкриминированное Шепелеву, согласно данным ZN.UA – хищение средств банка "Родовид" на сумму 340 млн грн. Второе обвинение касалось хищения 315 млн грн средств рефинансирования Национального банка.

Кроме того, ему инкриминировали покушение на убийство главы правления банка "Союз" Сергея Дядечко, а также полковника МВД Ерохина в 2006 году. Только через два года после вынесения приговора убийцам Ерохина (в 2012 году) прокуратура заявила, что организатором был Шепелев.

Шепелев был объявлен в международный розыск в 2012 году. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам процедуры экстрадиции доставили в Украину. Однако он сбежал из-под стражи. В 2015 году Шепелев был задержан на территории РФ, которая отказалась выдать его Украине по запросу об экстрадиции.

В 2018 году экс-нардепа задержали в Киевской области, тогда у него обнаружили "удостоверение" сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР".

Но Верховный суд решил, что экс-нардеп полностью отбыл наказание – больший срок поглотил меньший, на который он был осужден, часть он уже отбыл, а кое-то сокращено в сроках.

В постановлении говорится, что на основании ч. 4 ст. 70 УК суд не вправе изменять наказание, назначенное предыдущим (первым) приговором за отдельное преступление. Поэтому по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания (7 лет лишения свободы) по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 2 ст. 393 УК Украины (бегство с места лишения свободы или из-под стражи, совершенное повторно) Шепелеву было назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

При этом в срок окончательного наказания учли наказание, отбытое Шепелевым по приговору Деснянского суда, и все сроки, отнесенные постановлением Кассационного уголовного суда Верховного Суда 6 июля 2023 года по делу Nº754/1100/17. Все это в совокупности позволило считать наказание таким, что полностью отбыто.

Полный текст постановления будет провозглашен 18 ноября, сообщили в Верховном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководителя Главного управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина могут отпустить под залог. Его подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

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