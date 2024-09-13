Особый 'знак' или норма протокола? Почему Залужный засветился в Киеве и какую 'зраду' нашли в сети

В среду, 11 сентября, в Украину приезжали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Вместе с ними в Киев прибыл бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Видео дня

Фотографии с улыбающимся генералом в отставке вызвали немалый ажиотаж и волну конспирологических "догадок" о причине его приезда в украинскую столицу. По какой причине Залужный сопровождал Лемми в поездке в Киев, разбирался OBOZ.UA.

Залужный в Киеве

Бывшего главка ВСУ Валерия Залужного впервые после назначения в мае Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании в Киеве увидели 11 сентября. Он "засветился" на фотографиях и видео с Блинкеном и Лэмми на столичном железнодорожном вокзале. Оба высокопоставленных чиновника прибыли в Киев, чтобы принять участие в проходившем в тот день саммите "Крымской платформы", а также провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства.

Также накануне визита некоторые западные СМИ писали, что после встречи в Лондоне Блинкен и Лэмми везли в Киев сообщения для военно-политического руководства Украины о разрешении применения западных дальнобойных ракет для поражения военных целей в глубине территории РФ.

И хотя публичных заявлений по поводу отмены таких ограничений по итогам визита так и не прозвучало, в российских СМИ приезд Блинкена и Лэмми вызвал настоящую истерику. Как, в конце концов, и появление в Киеве Залужного, о пребывании которого в столице было известно только то, что он как представитель государства встречал высоких гостей на вокзале в Киеве, а также принял участие в брифинге министров иностранных дел Украины, США и Великобритании.

Зачем экс-главком вернулся в Украину: версия российской пропаганды

О том, что Залужный в непривычном для глаза гражданском костюме вместо военной формы, в которой он появлялся на публике годами, приехал в Киев не просто так, практически сразу начали писать в сети. И если украинцы преимущественно высказывали надежды, что приезд экс-главкома предвещает объявление о важных решениях по усилению обороноспособности Украины, то представители противоположного "лагеря" взялись выстраивать причудливые теории заговоров.

Одну из таких "теорий", оперативно и массово подхваченных российскими СМИ, озвучил Telegram-канал "Легитимный", который, по данным СНБО и СБУ, входит в сеть антиукраинских пабликов.

В воображении пропагандистов "Легитимного" Залужного в Киев "привезли" как "преемника Зеленского" – ничего лучше кальки с действий России, которая в начале полномасштабного вторжения возила во время попыток переговоров с Украиной в Минск "легитимного" экс-президента-беглеца Виктора Януковича, там придумать не смогли.

Нашлось в этой психоделической теории и место для упоминания о "причастности" Залужного к "подрыву Северных потоков".

"На Банковой "переполох". Так как "господа" показательно привезли с собой экс-главкома Залужного, ныне посла Украины в Британии. Это показательный шаг после истории с подрывом Северных потоков. Так сказать демонстрация украинской элите, что Залужный остаётся в игре под названием "преемник". Намёк Зеленскому", – поделился фантазиями "Легитимный".

Этот бред радостно подхватили пропагандисты в РФ. И если пропагандистские СМИ "первого эшелона" непременно упоминали о прибытии Залужного, однако не вдавались в размышления по поводу его причин, то многие российские сайты перепечатали "инсайд" "Легитимного" практически дословно.

Некоторые росСМИ, как, например, "РенТВ", приезд Залужного упорно пытались связать с якобы желанием США как можно больше заработать на войне. Как именно связаны две составляющие этой "теории", пропагандисты не объяснили.

"Редкий по пестроте десант англосаксов высадился в Киеве. С поезда вслед за госсекретарем Блинкеном сошел глава британского МИД Дэвид Лэмми и – неожиданно для многих на перроне – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Камбек отставного главкома, поссорившегося с Владимиром Зеленским, – уже не в хаки, а в деловом костюме, как у его спутников, – заставил политологов предположить, что Залужному досталась миссия не генерала, а главного контролера Запада, чтобы Киев не позволял себе лишнего и не срывал многомиллиардные контракты на поставку американского оружия", – многословно изложили свой поток сознания пропагандисты "РенТВ".

В то же время "коллеги" "Легитимного" из еще одного паблика, Telegram-канала "ЗеРада", выстроили еще одну альтернативную "теорию".

"Блинкена и Лэмми привез Залужный. По протоколу посол обязательно сопровождает только первых лиц. Видимо, уважаемые гости хотят услышать альтернативную военную мысль", – выдали авторы паблика.

Целый "букет" различных теорий можно наблюдать и в сети Х, ранее известной как Twitter.

А что на самом деле?

А на самом деле, российская пропаганда и рядовые любители теорий заговоров в сети Х в очепредной раз активно искали "черную кошку в темной комнате".

Как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Залужный активно работает над укреплением дипломатических связей между Украиной и Великобританией, в частности в военной и сферах безопасности, занимается вопросами поддержки украинской общины, работает над улучшением имиджа нашей страны за рубежом и т.д.

И то, что во время визита высокопоставленных чиновников приезд посла принимающей страны предусмотрен дипломатическим протоколом – ни для кого не является секретом. Кроме разве что российских пропагандистов и их коллег из так называемых украинских Telegram-каналов, последовательно распространяющих все тезисы кремлевской пропаганды.

Напомним, Залужный официально начал исполнять обязанности посла в Британии в июле этого года. Уже в качестве дипломата он встречал в Киеве 11 сентября Блинкена и Лэмми, прибывших в Киев на саммит Крымской платформы.