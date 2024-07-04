В Украине, похоже, уже сложился определённый консенсус относительно невозможности возвращения границ 1991 года чисто военным путём и есть почти консенсус относительно необходимости перемирия.

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Так что нужна дипломатия — прежде всего, для создания международного давления на рф, которая должна пойти на переговоры, причём такие, которые с высокой вероятностью дадут результат.

Если пригласить на соответствующий осенний форум Трампа, он, видимо, ДО выборов не откажет, ему, в свою очередь, не откажет мордор, а потом уже к Украине со всеми странами G7 присоединятся и остальные.

Таким образом, вполне возможно уже осенью собрать вместе Украину, Соединённые Штаты, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию. Японию, россию, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР (то есть полные составы G7 и БРИКС), тех, кто может быть полезен в качестве воспринимаемого посредника, — Саудовскую Аравию (которая будет, наверное, хозяйкой), Турцию и Венгрию, а также — наравне с государствами — Трампа.

Наибольшей проблемой тогда станет неизбежный спор официального руководства США и Трампа, но пусть только это проблемой и останется.

Повестка дня — наряду со всеми пунктами швейцарского коммюнике — немедленное перемирие по фактической линии фронта (с гарантиями участников), а также общие организационные условия дипломатического урегулирования остальных вопросов, включая территориальные.

Нужно срочно работать в этом направлении. Ибо люди гибнут, а фронт не двигается и хорошие перспективы пока что увидеть сложно.