Реальное замораживание войны, которое должно произойти осенью (то есть до Трампа, варианты которого никому неизвестны), будет означать прекращение огня и временное — на неопределённый срок (видимо, до определённых процессов в мордоре) — территориальное размежевание по линии фронта (а не по админграницам то ли Украины, то ли каких-либо областей).

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Одним из условий такого замораживания будет невозможность, пока оно продолжается, вступления Украины в НАТО: на этом будет настаивать не только мордор, но и Запад, включая США и Германию, да и в Украине относительно частичного — неоккупированной частью — вступления в альянс нет консолидированного мнения (к примеру, Дмитрий Кулеба считает это рискованным).

С учётом того, что знаменитая статья 5 Вашингтонского договора фактически никого ни к чему всё равно не обязывает, это — не очень большая потеря. Но тогда должны быть дополнительные гарантии безопасности, в том числе — и со стороны КНР, а не только от ведущих стран Запада.

Определённой плюшкой для Украины в этой ситуации должно стать ускоренное вступление в ЕС: россии это почти безразлично, Венгрия, судя по всему, тоже мешать не будет (если все договорятся о мире), так что такую компенсацию Европа вполне может предоставить.

Понятно, мордор в ответ пожелает снятия санкций — частично их ослабление в некоторой степени будет возможно, как и временная неприкосновенность "тела" российских активов на Западе, но лишь пока продолжается мир, чтобы и россию в нём простимулировать.

Тогда реальностью становится договорённость по всем "швейцарским" пунктам — ядерной и продовольственной безопасности, обмена пленными всех на всех, возвращения детей.

Тот саммит, который состоится после Швейцарии при участии КНР и рф, может всему этому поспособствовать уже осенью или даже раньше.

Прочие вопросы (как и окончательный мир) будут ждать необходимых для их решения изменений в россии, а пока — будет продолжаться "Корея".

В Корее, кстати, ещё даже в разгар войны состоялись президентские выборы, так что должны и в Украине за время перемирия (а оно может оказаться весьма значительным) состояться выборы — как президентские, так и парламентские.

При этом обязательно должны быть международные гарантии для тех, кто эти выборы проиграет, — тогда фактор выборов не повлияет на мирный процесс в Украине, ибо они никому лично не будут угрожать.

(Напомню заодно, что в 1952 году действующий на то время президент Кореи Ли Сын Ман не только сохранил должность, но и набрал примерно столько же голосов, сколько и наш президент в 2019 году во втором туре.)