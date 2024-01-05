Ось зла быстрая, демократия – медленная, но истина победит. Интервью с Огрызком про 2024 год

Несмотря на целый ряд неприятных для Украины событий, которые произошли в 2023 году, "клуб симпатиков" нашей страны в мире не уменьшился, а "клуб антипатиков" если и увеличился, то не слишком критично. Главный вывод, который должны сделать наши союзники: если они хотят, чтобы Украина победила, они должны быстро предоставить все, что для этого необходимо, все остальное сделают украинские защитники.

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Война в Израиле в 2024 году не отвлечет внимание мирового сообщества от событий в Украине, поскольку именно в нашей стране, а не на Ближнем Востоке, решается судьба демократии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Если взять ситуацию на начало 2023 года и сложившуюся сегодня, можем ли мы сказать, что клуб симпатиков Украины уменьшился?

– Мне кажется, что нет. Клуб антипатиков, возможно, тоже не слишком увеличился, но я думаю, не они будут определяющими в том, что мы будем делать в следующем году.

Да, к сожалению, мы не получили всего того, чего ожидали на поле боя, и здесь есть много причин. Но мне не кажется, что это уменьшило количество стран, поддерживающих Украину, понимающих, что это произошло не потому, что украинцы что-то не так делают, а только потому, что им недостаточно помогают.

Мне кажется, это должно стать ключевым выводом, который должны сделать наши западные партнеры. Если они хотят скорой победы Украины, они должны быстро предоставить нам все, что для этого необходимо. Все остальное сделают украинцы. Если этого не будет, тогда они рискуют тем, что проливать кровь и умирать придется уже не только украинцам, но и их солдатам.

– Считаете ли вы, что сегодня существует такая вещь, как коллективный Запад? Или все же речь идет об определенных общих интересах тех или иных западных стран, но не о консолидированной позиции всего западного сообщества?

– И да, и нет. Нет – потому что мы видим позицию Орбана, потому что есть специфическая позиция Австрии по открытию переговоров с отдельными странами Балкан. Но вместе с тем мы видим, что, несмотря на эти сложности, западное сообщество все же пытается искать те точки соприкосновения, которые объединяют всех.

Мне кажется, хоть и довольно слабыми, но примерами этого единства есть очередные пакеты экономических санкций против России. И думаю, что на этом они не кончатся. Да, к сожалению, они малодейственны, их можно обходить, и довольно успешно, чем Россия и пользуется. Но вместе с тем это все-таки единственная линия, позволяющая говорить о каком-то определенном политическом единстве.

В отличие от авторитарных режимов этой оси зла, которую мы наблюдаем, где решения принимаются одномоментно, быстро и, будем признавать, достаточно эффективно, демократия в этом плане медленнее и слабее, но она более перспективна, потому что она строится на правильных началах.

Поэтому должны говорить и о единстве, и о противоречиях в этом единстве. И, видимо, в этом признак того, что эта система будет побеждать. Потому что в противоречиях рождается истина, и она в конечном счете побеждает.

– Последний вопрос – относительно войны в Израиле. Никто не может сказать, сколько она продлится. Но, по вашему мнению, как она будет сказываться на помощи нашей стране, скажем, в начале 2024 года? И возможна ли, например, усталость Запада от войны в Израиле, ведь арабо-израильский конфликт – довольно старая история?

– ЦАХАЛ заявил, что они закончат основные операции в начале 2024 года. Мне кажется, что это вполне реалистичная оценка. Потому что у них абсолютное преимущество и на земле, и в воздухе, а теперь уже и под землей – я имею в виду ликвидацию подземных тоннелей.

Поэтому думаю, что это не должно быть слишком долгой операцией. Следовательно, если в январе-феврале принципиальные вещи будут завершены, то и внимание к этой теме, а главное, финансовые вливания со стороны Запада, в первую очередь, американцев значительно снизятся, ведь в этом уже не будет особой потребности.

Следовательно, внимание в любом случае вернется в Украину, потому что не в Израиле, а именно в Украине решается, демократия победит или проиграет. Поэтому я не думаю, что можно говорить, что Израиль слишком отвлекается от Украины. В частности, учитывая недавние заявления Байдена о том, что он верит в то, что Украина должна победить и будет этому способствовать. Итак, в израильской теме я не вижу особой угрозы для Украины.