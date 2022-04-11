Оружие, санкции, деньги, – Тимошенко сказала, как и когда закончится война

Война в любом случае закончится победой Украины. Чтобы ускорить ее, нам нужна поддержка партнеров: усиление санкций против агрессора, предоставление оружия и направление заблокированных российских миллиардов на восстановление Украины.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время общения с зарубежными журналистами в Чернигове.

"Я хотела бы, чтобы все страны последовали примеру Соединенных Штатов, принявших решение о ленд-лизе, о предоставлении максимальной помощи оружием Украине. Сегодня весь мир поделился на лагерь Добра и Зла, серого нет. Нет нейтральных. Есть те, кто за добро, за правду, за справедливость против войны, и есть те, кто пытается зло "отбелить" и поддержать", – заметила Юлия Тимошенко.

Видео дня

По ее словам, именно от непреклонности стран-партнеров будет зависеть, как быстро Украина победит в войне с Россией, тем самым защитит европейские народы от возможного вторжения.

"Именно потому, что весь свободный мир объединился вокруг нас, нам нельзя это зло, каково страна-агрессор, оставить без наказания. Страны должны понять, что если не остановить происходящее с Украиной, то беда придет к каждому народу. Человечество должно избавиться от войны, насилия, терроризма. Дайте нам оружие, о котором мы просим, усилите санкции, направьте заблокированные российские миллиарды на восстановление Украины. И мы уничтожим рашистское зло и защитим Свободный Мир!" – призвала лидер "Батьківщини".