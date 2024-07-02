Блог | Орбану нужно напомнить, как Венгрия утопила в крови Карпатскую Украину
С чего нужно было бы начать переговоры с Орбаном?
Напомнить ему, что в 1939 году Венгрия утопила в крови Карпатскую Украину – государство украинцев, которое они провозгласили мирным, парламентским способом.
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Угорці розв’язали на Закарпатті бойню, яка реально переросла у геноцид українців.
100-тисячна окупаційна угорська армія як союзник нацистської Німеччини перейшла кордон і розгорнула каральну операцію на Закарпатті.
Головний бій відбувся на Красному Полі неподалік Хуста, де угорська армія зіткнулася із першим серйозним спротивом.
Упродовж кількох днів "Карпатська Січ" – армія молодої країни, тримала фронт, але сили були нерівні й українці програли в бою.
Після поразки на Красному Полі вцілілі підрозділи "Січі" відійшли в гори й продовжували партизанську війну.
Окупаційна ж влада діяла жорстоко, як під час геноциду.
Без суду і слідства, тільки за підозру до "Карпатської Січі" й ОУН угорські терористи розв’язали етнічні чистки у Діброві, Бороняві, Тячеві, Чинадієві, Перечині, Квасах.
При цьому терористичні групи бойовиків вривалися у госпіталі і лікарні. Убивали українців прямо у ліжках і на операційних столах.
Усіх хто вцілів завезли на Верецький перевал, де разом із польськими прикордонникам розстріляли. Загальна кількість розстріляних сягнула 500-600 українців.
Жорстокого переслідування зазнали ченці ордену св. Василія Великого. Загін угорських бандитів вдерся до Імстичівського василіанського монастиря, обстрілявши його з кулеметів.
На території Закарпаття мадяри створили мережу тюрем, які вже через декілька днів були переповнені в'язнями.
Концентраційні табори для полонених січовиків відкрилися в Тячеві, Великому Бичкові, Хусті, Чинадієві, Мукачеві, Кривій біля Хуста, Рахові, Сваляві, Воловому Великому Березному.
При цьому окупанти ніколи не приховували, що їм йдеться про тотальне викорінення українців з їх рідної землі.
Отже, В України є всі підстави вимагати від Угорщини моральних і матеріальних компенсацій за події 1939 року.
Наш обов’язок виставити їм рахунок!