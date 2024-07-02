С чего нужно было бы начать переговоры с Орбаном?

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Напомнить ему, что в 1939 году Венгрия утопила в крови Карпатскую Украину – государство украинцев, которое они провозгласили мирным, парламентским способом.

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Угорці розв’язали на Закарпатті бойню, яка реально переросла у геноцид українців.

100-тисячна окупаційна угорська армія як союзник нацистської Німеччини перейшла кордон і розгорнула каральну операцію на Закарпатті.

Головний бій відбувся на Красному Полі неподалік Хуста, де угорська армія зіткнулася із першим серйозним спротивом.

Упродовж кількох днів "Карпатська Січ" – армія молодої країни, тримала фронт, але сили були нерівні й українці програли в бою.

Після поразки на Красному Полі вцілілі підрозділи "Січі" відійшли в гори й продовжували партизанську війну.

Окупаційна ж влада діяла жорстоко, як під час геноциду.

Без суду і слідства, тільки за підозру до "Карпатської Січі" й ОУН угорські терористи розв’язали етнічні чистки у Діброві, Бороняві, Тячеві, Чинадієві, Перечині, Квасах.

При цьому терористичні групи бойовиків вривалися у госпіталі і лікарні. Убивали українців прямо у ліжках і на операційних столах.

Усіх хто вцілів завезли на Верецький перевал, де разом із польськими прикордонникам розстріляли. Загальна кількість розстріляних сягнула 500-600 українців.

Жорстокого переслідування зазнали ченці ордену св. Василія Великого. Загін угорських бандитів вдерся до Імстичівського василіанського монастиря, обстрілявши його з кулеметів.

На території Закарпаття мадяри створили мережу тюрем, які вже через декілька днів були переповнені в'язнями.

Концентраційні табори для полонених січовиків відкрилися в Тячеві, Великому Бичкові, Хусті, Чинадієві, Мукачеві, Кривій біля Хуста, Рахові, Сваляві, Воловому Великому Березному.

При цьому окупанти ніколи не приховували, що їм йдеться про тотальне викорінення українців з їх рідної землі.

Отже, В України є всі підстави вимагати від Угорщини моральних і матеріальних компенсацій за події 1939 року.

Наш обов’язок виставити їм рахунок!