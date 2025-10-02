Орбан заявил, что венгры не хотят принадлежать к совместным объединениям с украинцами: Сибига призвал выйти из ООН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС и Североатлантическом Альянсе. В частности, он заявил, что его государство якобы не хочет быть вместе с Украиной в любой совместной международной организации. В ответ глава украинской дипломатии Андрей Сибига напомнил венгерскому премьеру, чтосуществует много организаций, к которым венгры и украинцы уже принадлежат.

В частности, это ООН, Совет Европы, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других, отметил глава МИД Украины. Поэтому Венгрии было бы уместно выйти из них.

"Виктор Орбан, так Венгрия намерена оставить их всех, не так ли? "– в частности, спросил Сибига.

О чем говорил Орбан

Заявление венгерского премьера прозвучало на полях саммита ЕС в Копенгагене. Орбан заявил, что его страна может согласиться только на "стратегическое соглашение", но не на членство Украины в любой международной институции.

"Венгры не хотели бы принадлежать к одному и тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, или политико-экономическому, как Европейский Союз, с украинцами. Поэтому мое предложение, венгерское предложение, заключается в том, чтобы иметь стратегическое соглашение с Украиной, а не членство", – сказал он в интервью изданию Guardian.

Что еще говорит венгерский премьер

Орбан также заявил, что Украина якобы не является суверенной страной.

"У них нет денег, чтобы содержать себя. Мы платим армии, мы платим государственной бюрократии, мы платим пенсии, мы платим все. Если за вас платит кто-то другой, вы не суверенная страна. Это не моральное утверждение, это просто финансовый факт", – сказал он.

Кстати, с Орбаном, как и с Сибигой соглашаются и украинцы, и венгры. В комментариях к соответствующим сообщениям политиков они пишут, что в целом это довольно дельная идея – Венгрия выходит из ЕС и НАТО, а ее место занимает Украина.

