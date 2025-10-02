Орбан заявил, что Европе не следует бояться России: Туск эмоционально отреагировал. Видео
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 октября в Копенгагене заявил, что Европейскому Союзу не стоит бояться России, поскольку ЕС значительно сильнее ее в военном плане. По его словам, настоящую угрозу представляет не Кремль, а экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности. Об этом он сказал перед началом саммита Евросообщества, отвечая на вопросы журналистов.
Как передает издание The Guardian, во время инцидента рядом находился премьер Польши Дональд Туск, который общался с польскими журналистами. Один из них неожиданно выкрикнул вопрос к Орбану, чтобы получить комментарий для польской аудитории. Это вызвало короткую, но эмоциональную реакцию.
Спор во время саммита
На вопрос, кто же представляет главную угрозу для Европы, Орбан спокойно ответил:
"Настоящая опасность – экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности". Когда журналист уточнил, не Россия ли является наибольшим риском, венгерский премьер возразил:
"Мы сильнее России. Посмотрите на население, на ВВП. Европа имеет 400 миллионов человек, Россия – только около 130. Мы тратим на оборону больше, чем они. Так почему мы должны бояться?".
Туск, который слышал разговор, не удержался от реплики и заметил, что Орбан использует его же аргументы, что вызвало улыбку у присутствующих.
"Мы даем больше на военные цели, чем Россия. Чего бояться? Мы сильнее России", – Орбан
"Мне очень нравится как он использует мои аргументы", – Туск (улыбаясь).
"Поэтому суть в том, чтобы мы объединились и вместе защищали наши интересы. Вот почему", – подчеркнул Орбан.
Реакции и последствия
OBOZ.UA уже писал, что последние заявления пророссийского премьера Орбана в очередной раз вызвали дискуссию среди европейских политиков. Ранее он уже утверждал, что Россия якобы "победила" в войне против Украины, хотя при этом называл ее слабой с экономической и военной точки зрения.
Также Орбан уверял, что будет сбивать любые российские дроны, которые вторгнутся в воздушное пространство Венгрии.
В контексте Украины Орбан последовательно выступает против ее вступления в Европейский Союз. По данным журналистов, он уже пытается найти союзников среди других стран, чтобы блокировать этот процесс.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина якобы "не является независимым суверенным государством" и не должна вести себя так, будто имеет полный суверенитет. Орбан заявил, что Украина "потеряла пятую часть территории и ее суверенитет закончился".
