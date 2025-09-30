'Мы не боимся': Орбан заверил, что Венгрия будет сбивать российские дроны в своем воздушном пространстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не боится вторжения российских дронов в ее воздушное пространство. По словам политика, если такое произойдет, беспилотники будут сбиты.

Об этом Орбан сказал в интервью Harcosok órája. У премьера спросили, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство, если в него случайно или целенаправленно залетят российские дроны.

"Мы знаем, что да. Мы даже не боимся этого. Мы их будем сбивать, конечно", – ответил он.

Интервьюер напомнил, что в польское воздушное пространство залетели 20 российских дронов, и лишь несколько из них удалось сбить. Поэтому в НАТО забеспокоились, что на восточном фланге блок не имеет таких сил, которые могли бы перехватить эти дроны.

Орбан же заявил, что он не понимает поведение западноевропейцев. По его словам, они сейчас ведут себя так, будто находятся в опасности.

Венгерский премьер призвал "не терять здравый смысл", заверив, что Россия не может навредить Европейскому союзу.

"Россиян 131 миллион, скажем, 140. А Европейский Союз – это более 400 миллионов. ВВП России – размером с арахис, а наш – огромный, поэтому общий экономический потенциал нельзя сравнивать. То, что россияне тратят на военные нужды, является лишь долей того, что мы тратим в Западной Европе вместе, 27 стран. Так что мы сильнее во всех измерениях", – сказал Орбан.

"Я никогда не понимал, если мы сильнее, почему мы говорим, как слабые? Россия не может нам навредить. Как так? Россия слабая по сравнению с нами, слабая военно, слабая экономически, слабая по численности населения. Мы сильные. Мы должны вести себя так, как ведет себя сильное сообщество. Вместо этого они делают вид, будто мы слабые. Я не могу этого понять", – добавил он.

