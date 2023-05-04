Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто сослался на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "поведение Венгрии неуместно для члена НАТО. Вот это очень странная ситуация, может ли член НАТО быть за Россию и против Альянса".

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Похоже, правда, высказанная президентом Владимиром Зеленским, больно ударила по официальному Будапешту. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, что, к счастью, украинскому президенту не было предложено оценить, адекватно ли Венгрия ведет себя как член НАТО или нет, но посол США в Будапеште уже дал очень негативную и критическую оценку отношениям Венгрии с Кремлём. Сийярто считает, что венгры заплатили чрезвычайно высокую цену за войну в Украине, так как многие члены венгерской общины Закарпатья погибли на войне. В то же время венгерский министр не осмелился назвать эту войну российской военной агрессией.

Может потому, что до российского вторжения Виктор Орбан был у Путина и пытался договориться о присоединении Закарпатья к своей стране, если РФ победит Украину и уничтожит украинскую армию. Глава венгерской дипломатии добавил, что "если украинский президент хочет поблагодарить Венгрию за то, что она приняла и заботится о более чем миллионе беженцев из Украины, и если он благодарит за постоянную помощь, которую мы отправляем, то мы говорим, конечно, вы можете на её рассчитывать и в будущем". Помощь украинским беженцам всегда приветствуется, и в Киеве хорошо знают о позитивных усилиях венгерской стороны. Просто Сийярто перепутал цифры. В Венгрии далеко не миллион, а 33 тысячи граждан Украины, причём половина из них – представители венгерского национального меньшинства. Пожалуй, миллион было въездов наших граждан, проезжавших транзитом во многие страны Европы. Больше всего украинцев приняла Польша – более 1,5 млн человек, за ней следует Германия – 1 млн человек и Чехия – полмиллиона. И эти страны, действительно, несут на себе огромный груз поддержки украинским гражданам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который во время своего визита в Киев заявил, что Украине есть место в НАТО. "Если вы де-юре союзник, а де-факто работаете против него, то не вам судить, вступать Украине в НАТО или нет. И не стоит чинить препятствия на этом пути", — ответил президент Украины Владимир Зеленский. По сути, Венгрия должна решить, останется ли она с демократическим миром, ЕС и НАТО, или будет служить Владимиру Путину за сниженную цену на российский газ и топливо, в то время как ЕС в основном полностью отказался от российских источников энергии. Долгое время Венгрия сидела на двух стульях - европейском и московском. Но после российского военного вторжения в Украину это становится невыполнимой миссией. Эти два стула разошлись слишком далеко, а Орбан упорно пытается посадить место, на котором он сидит, и на один, и на другой стул одновременно, а это уже не работает. И он просто провалился между обоими. В Брюсселе считают, что Будапешт стал адвокатом Москвы в ЕС и НАТО, а Кремль включил Венгрию в список враждебных России стран.

Орбан придерживается позиции, что Будапешт не поддержит ни одного существенного шага Украины в сторону НАТО, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, которые якобы нарушаются Киевом после принятия закона о нацменьшинствах, согласно которому каждый гражданин Украины, в том числе из числа национальных меньшинств, должен хорошо знать государственный язык. А когда представители национальных меньшинств, в том числе венгерского, практически не умеют хорошо пользоваться украинским языком, то такая ситуация ненормальная и требует решения. В Будапеште считают, что в первую очередь представители национальных меньшинств должны знать свой родной язык, а государственным можно владеть на более низком уровне, что официальный Киев считает неприемлемым и это мировая практика. Более того, в самой Венгрии не может быть ситуации, когда представитель национального меньшинства, иначе гражданин Венгрии, плохо владеет государственным языком. Плохое знание государственного языка приводит такого человека к социальной изоляции, так как он не конкурентоспособен при устройстве на работу, ситуация только подталкивает его к переезду в страну, где его родной язык является обще употребимым. А это означает эмиграцию этнических венгров из Украины в Венгрию. Все понимают необходимость защиты прав национальных меньшинств, но в данном случае возникает проблема, которую необходимо разрешить демократическим и обще приемлемым образом.

По инициативе Венгрии было обращение в Венецианскую комиссию относительно положения национальных меньшинств в Украине. Мы увидим рекомендации этой уважаемой организации, хотя Будапешт надеется, что Киев будет вынужден выполнять её решения, что далеко не факт. Напряжённость в отношениях между Украиной и Венгрией возникла в результате навязанного Будапештом обсуждения украинского закона об образовании, который несколько снижает возможность преподавания на языках национальных меньшинств, чтобы это не шло в ущерб знания государственного языка. А сейчас в школах Венгрии даже не знают, что во время Второй мировой войны венгерская оккупационная армия только в Черниговской области уничтожила 60 тысяч мирных украинцев и участвовала в самом крупном преступлении Второй мировой войны, когда воины 105-ой венгерской дивизии за несколько дней уничтожили семь тысяч мирных жителей города Корюковка в отместку за нападение партизан. Ни один венгерский чиновник не приехал после Второй мировой войны почтить память невинных украинских жертв. Может быть, Виктор Орбан и сделает это, если осмелится приехать в Киев с официальным визитом. Он единственный представитель стран НАТО и ЕС, который не прибыл поддержать украинцев в их борьбе с российским агрессором.

Орбан никак не поймёт, что он не легендарный вождь гуннов Аттила, который в своё время с берегов Дуная держал в страхе половину Европы, а просто Виктор. А теперь гражданам тяжело живётся в Венгрии при правлении Орбана. Инфляция является самой высокой по сравнению со всеми другими странами ЕС. И если на уровне Евросоюза в марте зафиксирован рост цен на 19,6 процента, то в Венгрии он составляет 45 %, что более чем вдвое выше.