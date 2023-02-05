Блог | Сергей Климовский: Операция НАТО "Все измерено и сосчитано": время на размышления у Кремля минимум до середины марта

Публикация 2 февраля консервативной немецкоязычной швейцарской "Новой цюрихской газетой" текста о том, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в январе якобы предлагал Украине и РФ договор по формулу "мир в обмен на землю" стала очередной попыткой Кремля ещё раз навязать всем это свое желание.

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Впервые такую попытку Москва сделала 18 июня 2022 г., опубликовав "15 пунктов мира" в журнале "Национальный интерес", издаваемом в США. Тогда это подавалось как продукт размышлений американского политтехнолога Дэвида Пайна о российско-украинской войне. Формула была та же – Украина отдаёт РФ 20% территории, а взамен получает мир. Пайн к этому добавил ещё 14 пунктов, чтобы не выглядело слишком одиозно. Затем в декабре были высказывания Генри Киссинджера в этом же направлении, который всё лето говорил, что формула ""мир в обмен на землю" невозможна. В январе 2023 г. Киссинджер снова вернулся к летней позиции. И вот опять эта формула шумно всплыла в швейцарской газете.

Всплыла не в виде чьих-то размышлений, а якобы в качестве факта. Об этом автору статьи Марку Селигеру якобы рассказали два человека из правительства Германии и добавили, что Олаф Шольц танки Украине давать не хотел, но Байден ввёл его в состояние аффекта, и он это сделал, о чём теперь сожалеет. В общем, Шольц погорячился.

Ни фига Шольц не погорячился, ответило "Новой цюрихской газете" правительство ФРГ 3 февраля. Мы не только дадим Украине танки, но и не будем запрещать это другим, сказал от имени правительства Штеффен Хебештрайт. Да и Шольц не похож на человека, впадающего в состояние аффекта при виде на экране Джо Байдена.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Шон Дэвитт 2 февраля прокомментировал сенсацию словами "Не было такого". Песков сказал 3 февраля – это "утка" западной прессы. Всё "утка" – и тайный приезд главы ЦРУ в Москву и его предложение. Мы не такие, хотел было сказать песков, нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим, но вспомнил про Крым, Курилы, Восточную Пруссию и поостерёгся.

"Новой цюрихской газете", специализирующейся на финансах и международной политике, остаётся лишь гадать – вырастет у неё теперь число читателей или снизится, и пересчитывать гонорар от Кремля. Особо беспокоиться за свои финансы ей не стоит, так как дотации от РФ она получает лет десять, в том числе и через своё книгоиздательство "NZZ Libro", где в 2022 г. вышла очередная книга о закате Европы. Называется "Прощай будущее!". Написал её экс-редактор газеты Феликс Мюллер. Как гласит аннотация – из-за "неизвестной эпидемии", вероятно короно-вируса, изменения климата и российско-украинской войны у Европы нет будущего. Ну нет, так нет.

Эта история – отражение переговоров между США и РФ и общей ситуации.

17 января Нарышки, глава Службы внешней разведки РФ, пожаловался через ТАСС, что очень тоскует по тем беседам с главой ЦРУ Бёрнсом, которые вёл в Турции в ноябре. Хотел бы возобновить, но не может, так как американцы повели себя не как джентльмены и "слили" тогда факт переговоров в СМИ. В реальности "слили" их россияне в газету "Коммерсант", а американцы лишь не стали отнекиваться и всё подтвердили.

В Вашингтоне услышали Нарышкина и через девять дней – 26 января в Москву прибыла Линн Трейси в качестве полномочного посла США. Скорость космическая, если учесть, что Байден назначил её послом ещё 20 сентября 2022 г., но у Трейси никак не получалось доехать до Москвы. Из-за этого в декабре МИД РФ стал угрожать, что если США хотят разорвать дипотношения, то пусть скажут об этом, мы сами их разорвём ещё раньше. Так как США угрозу ведомства лавров игнорировали, то ТАСС было уполномочено заявить, что Нарышкин скучает по Бёрнсу.

В Вашингтоне решили, хватит этих романтических встреч разведчиков и прислали Линн Трейси – хотите говорить, приходите к ней и излагайте по общепринятым дипломатическим каналам. На её приезд Кремль ответил тем, что организовал возле посольства США в Москве пикет типа студентов с плакатами "Американцы убивают мирных людей". Где убивают – на плакатах не значилось и слово "Украина" на них напрочь отсутствовало. Убивают – и точка. Какая разница, где и кого.

Американцы поняли – это проявление "вяликой русской культуры", и что Кремль хочет показать своим поданным ¬– не он просил о переговорах, Трейси сама приехала, её никто не звал. Заодно провести сеанс ненависти к США и Украине по программе патриотического воспитания молодёжи. В посольстве отнеслась к выходке с пониманием, а что делать, если приходится работать в государстве гремучих идиотов. Не так важно, с какими плакатами они ходят днём для конспирации, гораздо важнее, с какими предложениями они придут вечером.

Через семь дней Кремль озвучил свои предложения через "Новую цюрихскую газету", но поспешил от них демонстративно отказаться. Мол, это Бёрнс предлагал нам такую гадость, а мы люди порядочные и земля Украины нам не нужна. Но если Украина будет настаивать или Бёрнс её уговорит, то так и быть, мы согласны забрать 20% её территории. Это означает, что вечером Трейси послала русских вслед за их военным кораблём, и они позвонили резиденту в Цюрих.

Но пока тот готовил публикацию украинское интернет-издание Guildhall побеседовало 1 февраля с генерал-лейтенантом Рихо Террас, экс-командующим Силами обороны Эстонии, и он сказал: "Российские гибридные операции против государств-членов НАТО могут привести к задействованию 5 статьи". Словам Терраса можно было бы не придавать особого значения, так как он ещё в 2015 г. обещал отстреливать "зелёных человечков" из РФ, если они появятся в Эстонии, последовательно критикует российский империализм и в январе 2023 г. требовал дать больше оружия Украине для отражения агрессии. Как депутат Европарламента Террас такие речи произносит регулярно. Но два обстоятельства заставляют отнестись к ним более чем внимательно.

Первое – Террас их произнёс вскоре после того как на совещании 20 января в Рамштайне дали "зелёный свет" массовым поставкам любого оружия Украине, кроме танков, самолётов и дальнобойных ракет. Но спустя три дня ограничение на танки страны НАТО стали снимать одна за другой и к 27 января все признали, что это, оказывается, был "танковый Рамштайн". Журналисты, воодушевлённые этим открытием, объявили, что его заседание 14-15 февраля может стать "самолётным Рамштайном".

Второе – предостережение Терраса Кремлю прозвучало через неделю после заявления посла Эстонии в Украине Каймо Кууске о передаче нам всех гаубиц и снарядов, которые есть у его страны. Заявление Кууске усилило ощущение, что в Будапеште под меморандумом о гарантиях безопасности Украине подписались не США и Великобритания, а Эстония, Литва и Латвия. Это решение правительства Эстонии означает: оно не боится РФ и готово остаться без пушек, несмотря на угрозу вторжения.

В контексте этих двух обстоятельств слова Терраса малоизвестному украинскому изданию – это предупреждение Кремлю, что Альянсу уже надоела его болтовня о том, что он якобы ведёт войну с НАТО с 2014 г. Война, которую ведёт РФ против Украины, ему тоже надоела, а большое наступление, которое Кремль готовит на весну, ему крайне не нравится. Поэтому НАТО открывает свои арсеналы для армии Украины и начинает операцию "Всё измерено и сосчитано". На практике это означает, что НАТО готово передать нам столько боеприпасов, сколько потребуется для уничтожения 256 тыс. российских оккупантов, которые по данным ГУР, уже находятся в Украине и тех 250-300 тыс., которые Герасимов накапливает в РФ.

План Герасимова вторгнутся в Украину полумиллионной армией, а не 180-220 тыс. как в феврале, совершенно не нравится НАТО. Поэтому Кремлю предлагают сначала сосчитать, чего больше – у него солдат или снарядов у НАТО, и лишь после этого вторгаться. Так как в НАТО не уверены, что в Кремле сильны в математике, то делают ещё две вещи – проводят в Киеве 3-4 февраля саммит Украина – ЕС, чтобы продемонстрировать, сдавать Украину никто не намерен, и просят генерала Терраса намекнуть, что у НАТО достаточно оснований, чтобы начать военные действия против РФ. Кремлю предлагают основательно подумать над этим и чертят на февраль три "красные линии", когда вторгаться запрещено – саммит Украина – ЕС, саммит Рамштайнской коалиции 14-15 февраля и 23 февраля, когда в Генассамблее ООН и в Совбезе ООН начнутся дебаты о российско-украинской войне.

Если войска РФ вторгнутся в феврале в Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область, то тогда НАТО поступит так, как предупредил генерал Террас. Если будет их вторжение из Беларуси, то у РФ появится ещё один фронт, а лукашенко придётся срочно уехать на ПМЖ в Зимбабве. Лукашенко жить в Зимбабве не хочется, поэтому он ещё 24 января стал говорить, что "Беларусь ни в коем случае не воевала с Украиной" и попросил гарантии безопасности для себя в виде "пакта о ненападении" с Украиной.

Для удержания Кремля от направления полумиллионной армии страны Альянса опять начали обсуждать с Украиной тему: отвечает ли международным правилам перенос на территорию РФ боевых действий и какие объекты являются законными военными целями. Если бы в 2019 г. в Украине голосовали не по приколу, то вместо этого обсуждения ещё в феврале 2022 г. военные действия велись бы на территории РФ и давно бы закончились. Но что сделано, то сделано, и 3 февраля представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге ответил на подобный вопрос о Крыме, что украинцам самим решать, куда им стрелять новой ракетой GLSDB. Медведев на это очень обиделся и на следующий день опять пригрозил сжечь Украину ядерным оружием, если это произойдёт. Российские олигархи сильно волнуются за свои виллы в оккупированном Крыму.

При этом в Кремле понимают, скорость передачи оружия Украине и его ассортимент прямо зависят от скорости подготовки Герасимовым большого наступления, и проводят не такую массовую мобилизацию, как предыдущая "частичная". У Герасимова свои проблемы с подготовкой наступления, а его личные риски при провале слишком велики, чтобы спешить. В результате в Кремле сейчас распутица. Там понимают, Герасимов раньше марта не успеет подготовить наступление, что гарантий его успеха нет, а в случае успеха есть перспектива большой войны с НАТО, которую РФ не может выиграть, даже применив ядерное оружие. Соответственно, возникает вопрос, надо ли устраивать это наступление, если можно как-то договориться с США, для чего в Москву и прибыла Линн Трейси и с ней можно говорить в режиме 24/7.

Получается в прямом смысле распутица – время на размышления у Кремля минимум до середины марта есть, посол США в Москве есть, но идей для бесед с ним у Кремля нет, за исключением той, что Украина должна отдать ему 15-20% своей территории. Но эта идея явно неприемлема, в чём кремлёвцы ещё раз убедили сами себя через "Новую цюрихскую газету". Отсутствие идей – это и есть распутица по-кремлёвски. Такая простая мысль, если вывести оккупационные войска РФ из Украины, то "Абрамсы" и "Леопарды" останутся там, где стоят, оказывается не посильной для понимания Кремлём и его аналитикам.

В результате Московия похожа на обезьяну из индийской притчи, которая запустила лапу в кувшин с орехами, набрала их полную жменю, но не может из-за этого вынуть лапу через узкое горлышко. Так и сидит обезьяна с лапой в кувшине, корчит страшные рожи и кричит: "Не подходите ко мне, у меня в другой лапе ядерная бомба".