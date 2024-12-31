Наступающий год, вероятно, станет решающим в этой войне. Всё будет зависеть от способности сторон мобилизовать свои ресурсы. Побеждает ведь не та страна, которая больше, а та, которая умеет эффективнее мобилизовать на войну все имеющиеся у неё силы и возможности. Не случайно, что именно сейчас разного рода блогеры и эксперты начали разгонять тему "скорого мира".

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Боюсь, это делается не просто в погоне за просмотрами и лайками. Идет дезинформационная кампания, призванная морально обезоружить и демобилизовать украинское общество. Одни ее участники ноют в стиле: "шеф, все пропало!", а другие - обещают, что мир уже на пороге. Когда публике становится ясно, что ее водят за нос, дезинформаторы начинают петь другую песню: Путин якобы сорвал едва не состоявшийся мир и теперь его должен уничтожить разгневанный Трамп.

Цель всей этой дезинформационной какофонии - ориентировать украинское общество на ожидание чудесного избавления от войны, а не на новую общественную мобилизацию против агрессора, по типу той, которая произошла в феврале-марте 2022 года и спасла Украину. Путин не способен эффективно мобилизовать на войну собственное социально атомизированное общество. Он очень боится новой волны патриотического подъема в Украине. Украинцам внушают: ждите скорого мира или помощи от Трампа, или у моря погоды, но не замечайте, что угроза геноцида, который пытается осуществить путинская Россия, становится всё опаснее.

Ни мира, ни какой-то сверхмощной поддержки Трампа не будет. Путин не собирается замораживать войну, а Трамп не будет убиваться за Украину. Российский диктатор пытается принудить Украину к капитуляции. Поддержка свободного мира важна и она будет, но остановить врага могут только сами украинцы.

Понятно, что украинцы устали от войны, но их дух не сломлен, морально они сильнее, чем российские оккупанты. Поэтому дезинформаторы под наркозом рассказов о скором мире пытаются вырезать у украинского общества боевой дух и волю к сопротивлению.