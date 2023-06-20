'Операция была реализована в политических интересах Орбана': Дмитрий Кулеба объяснил вывоз военнопленных в Венгрию

В вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан. Для проведения этой тайной операции были привлечены представители других стран.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", – сказал глава МИД.

По его словам, вывоз украинских военнопленных из России это была "по сути тайная операция", к которой, по неофициальной информации, "были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии".

"Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем – и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированы. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас задействуем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой", – подчеркнул Кулеба.

Напомним: российская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной. В Венгрии со своей стороны подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен, который отметил, что это жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 украинских военнопленных, которых Россия вывезла без ведома Украины, продолжают находиться на территории Венгрии, удерживаются в изоляции, официальные дипломатические каналы страны игнорируют все обращения украинской стороны.

Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация уже передана их родственникам и правоохранительным органам.

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