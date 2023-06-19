Содержатся в изоляции, Будапешт игнорирует запросы: в МИД рассказали о судьбе украинских пленных, которых РФ передала Венгрии

Одиннадцать украинских военнопленных, которых Россия вывезла без ведома Украины, продолжают находиться на территории Венгрии. Они содержатся в изоляции, официальные дипломатические каналы страны игнорируют все обращения украинской стороны.

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Об этом сообщил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что такие действия Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию, а также не соответствуют заверениям венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", – уточнил Николенко.

Он констатировал, что действия Будапешта могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На данный момент МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь.

Напомним, Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной. В Венгрии подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен, который отметил, что это жест Русской православной церкви в отношении Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР Минобороны Украины отметили, что у Киева пока нет информации о том, на свободе ли наши военные. Точно так же неизвестно, произошла ли вообще передача украинских военнопленных;

– в то же время в правительстве Венгрии открестились от передачи стране одиннадцати украинских военных, находившихся в плену у страны-агрессора России. Там заявили, что это якобы могла быть инициатива вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знали другие чиновники;

– впоследствии стало известно, что Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которые Россия передала Венгрии. Информация уже передана их родственникам и правоохранительным органам.

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