Моё интервью на Sky News Arabia было посвящено скандальным заявлениям Папы Римского (якобы вырванных из контекста) о том, что Украина должна "выкинуть белый флаг" в войне с рф.

Мои тезисы:

– Реакция украинских СМИ и социальных сетей была резко отрицательной и подобные заявления понтифика вызвали негодование и гнев среди украинцев.

Потому что вместо того, чтобы призывать страну-агрессора и её лидера путина остановить неспровоцированную агрессию против Украины, которая унесла десятки тысяч жизней мирных граждан лишь только в Мариуполе, документальный фильм о котором сегодня получил "Оскар", Папа призывает украинцев капитулировать и согласится с оккупацией украинских территорий.

Ведущая, естественно, начала оправдывать Папу заявляя, что его слова о "белом флаге" были вырваны из контекста и он критиковал и путина, призывая обе стороны к переговорам.

– Но почему тогда Папа не призывал путина сперва вывести оккупационные войска с территории Украины, а просто "остановить кровопролитие" и начать переговоры?

Неужели он не знает условия путина? То есть он призывает Украину отдать свои территории, несмотря на то, что военная агрессия нарушает все каноны международного права, включая Устав ООН и, тем самым, легитимизирует военные преступления и незаконную аннексию украинских территорий!

Неужели вы не понимаете, что тем самым будет предоставлена пауза путину и его войскам для того, чтобы россия восполнила запасы ракет, бомб, которыми убивают украинцев, уничтоженной военной техники, а затем опять напасть на Украину?

Как это уже было в 2022-м спустя 8 лет после начала войны в 2014-м? Вы знаете, что в 2014-2015 -гг. по официальным данным ООН в результате российской агрессии погибло 15 тысяч украинцев ?

И после "заморозки" конфликта он напал на нас вновь?

– А что вы скажете на призывы отдельных европейских политиков направить войска НАТО в Украину? И заявления польского политика о том, что они там уже есть? Разве это не приведёт к эскалации конфликта?

– Естественно, военные советники, инструкторы и представители разведки стран НАТО есть в Украине и это ни для никого не секрет. Как и десятки тысяч добровольцев со стран НАТО, которые сразу откликнулись и приехали помогать Украине противостоять российской агрессии в феврале 2022-го. Добровольцы из Индии, Непала, Сербии и других стран воюют на стороне россии и это тоже ни для кого не секрет.

Я положительно отношусь к возможному решению некоторых стран НАТО направить своих военных в Украину.

Наоборот, это свидетельствует о том, что они понимают, что Путин не остановится на Украине, если победит. Страны Балтии, Польша, имеют недавний исторический опыт пребывания под оккупацией россии и прекрасно осознают риски для своих стран. И понимают, что лучше сейчас помочь Украине, чем потом воевать с россией на своей территории. Хорошо, что и Макрон начинает осознавать риски для всей Европы.

Я напомню вам историю ХХ века, когда россия нападала и на Украину, и на другие европейские государства после "мирных договоров" и переговоров. Мы усвоили уроки и повторять ошибки не намерены.

Так что все подобные призывы к мирным переговорам на условиях агрессора могут привести ещё к бОльшим жертвам в будущем, а не к Миру.

Потому что Путин, как и любой диктатор, понимает только один язык – язык Силы!

Очень эмоциональный вышел эфир.