Они, по крайней мере, восстали: Кулеба призвал не оскорблять рабов сравнением с россиянами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что жителей государства-агрессора России неуместно называть рабами. Он отметил, что даже рабы восстали, а россияне "смиренно слушают" все, что им навязывает диктатор Владимир Путин.

Слова Кулебы в воскресенье, 10 марта, процитировало издание Delfi. В то же время, глава МИД допустил, что ситуация в РФ может измениться под влиянием событий войны, которую Москва ведет против Украины, если армия нашего государства получит достаточно оружия.

"Российское общество иногда называют обществом рабов – они покорно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть российское общество рабами неуместно", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день он не видит никакого фактора "Х", чтобы россияне восстали, вышли на улицы и попытались свергнуть путинский режим. Он обратил внимание на то, что россияне "проглотили" смерть оппозиционера Алексея Навального.

"Но это может измениться, если изменится ситуация на фронте и внутри России. Впрочем, для того чтобы Украина изменила ситуацию, нам нужно оружие", – отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам "под белым флагом" в войне России в Украине. Чиновник предостерег от повторения исторических ошибок и напомнил, что флаг нашего государства – сине-желтый, и никаких других оно не будет поднимать.

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