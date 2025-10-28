'Они обречены договориться': Огрызко объяснил, чего ждать от встречи Трампа с Си Цзиньпином

30 октября ожидается встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко уверен, что договоренность между двумя странами практически неизбежна.

По его словам, экономическая взаимозависимость США и Китая настолько глубока, что обоим выгоднее искать компромиссы, чем вступать в открытую конфронтацию. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Огрызко, основной темой переговоров станут экономика и торговля – соглашения, тарифы, обмен технологиями и доступ к рынкам. Второстепенные вопросы, такие как TikTok, инвестиционные барьеры и технические ограничения, будут идти уже после достижения договоренностей по главному.

"Если стороны договорятся "по-крупному" – то есть прекратить торговые войны, снять ограничения, обменяться доступом: Китай дает редкоземельные материалы, США – технологии, вот тогда уже можно будет говорить и о другом. И вот тут появляются дополнительные условия", – пояснил он.

Он добавил, что среди "дополнительных условий" может быть влияние Китая на Россию или уменьшение американского давления на китайские структуры в США. По его словам, если Китай хотя бы частично отстранится от поддержки России, для Кремля это станет мощным сигналом: Москва останется одна, и война против Украины будет еще сложнее для РФ.

"Это своеобразная торговля пакетами. Поэтому если договорятся по главному, то есть шанс, что согласятся и в вопросах "второго ряда", в частности, по российской войне. Мы, конечно, надеемся, что это сыграет нам на пользу. Если Китай хотя бы частично отстранится от поддержки России, для Путина это станет мощным сигналом: ты остался один, хватит воевать", – отметил экс-министр иностранных дел.

Огрызко убежден, что договоренность выгодна обеим сторонам.

"Я не просто вижу – я уверен. Они обречены договориться. Им некуда деваться. Они не терпят друг друга, но и не могут существовать друг без друга. Это как сообщающиеся сосуды: когда один прыгает вверх, другой неизбежно опускается, но потом система все равно ищет равновесие. Их экономическая взаимозависимость настолько глубока, что обоим выгоднее договориться, чем воевать. Поэтому шанс на глобальное торговое соглашение между ними очень высок", – добавил он.

Кроме того, по словам эксперта, если соглашение состоится, второстепенные вопросы, включая политические аспекты войны в Украине, могут получить шанс на реализацию.

"И, кстати, это позволит Трампу снова выйти на публику со словами: "Мы великие лидеры, мы смотрим в будущее, мы развиваем экономику, зарабатываем триллионы". Это именно тот нарратив, который он любит. Так что Трамп сделает все, чтобы эта сделка состоялась. И если так – тогда и "второстепенные" вопросы для США и КНР, в частности российско-украинская война, могут получить свой шанс на политическое решение", – резюмировал он.

Напомним: в Белом доме конкретизировали время и место встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Руководители обеих стран встретятся в Южной Корее 30 октября, во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время заставить КНР прекратить покупать российскую нефть. Пекин обвинил Соединенные Штаты в экономической травле.

