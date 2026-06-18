"Они как Болек и Лёлек": Власенко раскритиковал работу НАБУ и САП. Видео

Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко раскритиковал деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, обе структуры уделяют слишком много внимания публичной деятельности и недостаточно сосредоточены на непосредственной работе с уголовными производствами.

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Об этом Власенко заявил в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ".

Власенко обвинил НАБУ и САП в чрезмерной публичности

По словам народного депутата, антикоррупционные органы в последнее время больше занимаются коммуникацией со СМИ, чем выполнением своих основных функций.

"У нас, к сожалению, НАБУ и САП превратились в пиар-агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях и брифингах с журналистами, чем занимаются расследованиями уголовных дел", – заявил он.

Власенко считает, что такая практика негативно сказывается на эффективности работы обоих ведомств.

"Они как Болек и Лелек"

Отдельно парламентарий обратил внимание на тесное взаимодействие между НАБУ и САП. Он образно сравнил сотрудничество двух органов с персонажами популярного польского мультфильма о двух мальчиках, Болеке и Лелеке, которые придумывают себе разные развлечения и попадают в приключения.

"Они как Болек и Лелек из старого польского мультфильма – ходят всё время вдвоём, взявшись за руки", – сказал депутат.

По его мнению, такая модель взаимодействия противоречит самой логике функционирования антикоррупционной системы.

Власенко напомнил о роли Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая была создана для осуществления процессуального руководства и контроля за законностью расследований, проводимых НАБУ.

По его словам, прокуроры должны быть независимыми от детективов и обеспечивать надлежащий надзор за их деятельностью.

"Я хочу напомнить, что САП создана для того, чтобы контролировать законность расследований, проводимых детективами НАБУ", – подчеркнул он.

По мнению депутата, слишком тесное взаимодействие между двумя структурами может негативно повлиять на качество процессуального контроля.

"Если ты контролируешь кого-то, ты не можешь постоянно ходить с ним вместе, обедать с ним вместе, ужинать с ним вместе, ходить с ним на брифинги, на пресс-конференции, на обучение", – заявил Власенко.

Он также выразил убеждение, что именно из-за этого САП не всегда должным образом выполняет свои контрольные функции.

"А потом мы удивляемся, почему САП не осуществляет эффективное процессуальное руководство над тем, что творит НАБУ", – добавил народный депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Сергей Власенко подал в ГБР заявление о преступлении, совершенном сотрудниками НАБУ. По словам политика, детективы незаконно ворвались в его служебный кабинет в офисе партии и провели обыск без разрешения суда, прокурора или составления протоколов.

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