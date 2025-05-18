Охота на проукраинских граждан: в оккупированном Крыму россияне запустили новую волну проверок авто – ЦНС

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. В Крыму россияне устроили очередную фильтрацию местного населения.

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В этот раз особое внимание оккупанты уделяют транспортным средствам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На территории украинского полуострова оккупанты запустили новую волну проверок авто – по "неправильным" наклейкам. Рейды проводит "Крымский смерш" – название кровавого советского репрессивного аппарата.

В Центре национального сопротивления предупреждают, что кроме транспортных средств оккупанты будут проверять социальные сети, а также взгляды местных жителей. Таким образом враг пытается найти в Крыму украинцев с наивысшим "уровнем русофобии".

"Цель – охота на проукраинских граждан. Это не о безопасности. Это о терроре", – предупредили жителей оккупированного Крыма.

Напомним, российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих. Оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты могут использовать детские летние лагеря в аннексированном Крыму, с целью помешать ударам Вооруженных сил Украины по военным объектам ВС РФ. Последние расположены по всему захваченному полуострову, поэтому россияне фактически собираются сделать детей "живым щитом".

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