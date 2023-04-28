'Очевидная неадекватность': у Зеленского отреагировали на хвастовство РФ точным ударом по многоэтажке в Умани

В Офисе президента Украины отреагировали на хвастовство министерства обороны РФ ударом по жилому дому в Умани. Военное руководство страны-агрессора назвали неадекватным.

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Соответствующее заявление озвучил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, после ракетных удара по Умани и по Днепру, вследствие которых погибли три ребенка, в минобороны страны-агрессора опубликовали картинку с ракетой и циничной надписью: "Точно в цель".

28 апреля российская ракета прилетела в жилую многоэтажку в Умани – там был разрушен подъезд, вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям. Погибли 10 человек, в том числе по меньшей мере двое детей, также много пострадавших. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

А в Днепре вследствие ракетной атаки погибли 31-летняя женщина с двухлетним ребенком.

Также сообщалось о пострадавшем ребенке в Украинке на Киевщине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 28 апреля РФ устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве.

– Россияне в сети радуются ударам по Украине. Некоторые пишут, что многоэтажку в Умани нужно было "разрушить до фундамента".